インフルエンサー、作家、歌手など多岐にわたる分野で活躍する希島あいり（36）が15日までに自身のインスタグラムを更新。黒の超ミニでタイトなキャバワンピ姿を披露した。

「1日限定キャバ嬢に変身しました ちょっぴり早めのバースデー祝いをしていただいた皆様ありがとうございます」と今月24日のバースデーの前祝いをしたことを報告。

黒の超ミニでタイトなキャバワンピ姿の写真をアップし「粋なサプライズの瞬間、胸が熱くなって涙がこぼれそうなぐらい感激しました…そしてオリシャンもほぼ完売と驚きの連発！！」と吐露。

「沢山の方と一緒に乾杯出来て幸せでした 久しぶりにいっぱい飲みながらお話ししたり、カラオケしたり楽しかったなぁ またいつかこういった機会がありますように」とつづった。

この投稿にフォロワーらからは「綺麗だねぇ！！」「めっちゃ可愛い」「素敵っす」「美しい」「大人可愛くて、美しく、綺麗です！」「妖艶 神秘的」などの声が寄せられている。

2012年に恵比寿マスカッツ9期生として加入。現在は、作家、歌手、タレントとしてマルチに活躍中。公式プロフィルは身長1メートル60、3サイズはB85・W58・H87。血液型O。趣味は読書、料理。特技はダンス、バスケットボール。