朝ドラ「ばけばけ」実はヘブン先生の初婚は息子と３人暮らし――小泉八雲、アメリカでの悲劇的な結末

小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の妻」と聞けば、多くの人が思い浮かべるのは松江士族の娘・小泉セツでしょう。ところが八雲には、その前にもうひとり――アメリカ・シンシナティで結婚した最初の妻がいました。

アフリカ系アメリカ人の女性、アリーシア（アリシア）・「マティ」・フォーリーです。

ハーンとマティは、シンシナティで運命的な出会いを経て結婚。幸せに暮らしますが、当時の情勢は2人に悲劇的な結末をもたらします。

2人の結婚生活がどのように始まり、どのように終わったのか。ハーンとマティの結婚生活について見ていきましょう。

奴隷として生まれた「マティ」と、ひとり息子

マティはどのような女性だったのか触れておきます。

1854年前後の頃、彼女は白人農園主を父に、黒人奴隷を母に持つ混血の女性としてアメリカ南部・ケンタッキー州で誕生しました。

誕生時のマティの身分は、奴隷ということになります。

しかし南北戦争終結と奴隷解放によって自由を獲得。その後、最初の結婚と離婚を経て、1860年代末〜70年代はじめにかけて、息子ウィリアム・L・アンダーソンとともにオハイオ州シンシナティへ移り住みました。

シンシナティでのマティは、下宿屋の厨房で働くコック（家事労働者）でした。

そこへ居候のような暮らしで転がり込んできたのが、若きラフカディオ・ハーン（のちの小泉八雲）です。

ハーンは極貧から新聞記者への道を歩み始めたばかりで、欧州から来た、身寄りも乏しい「よそ者」でした。

あるとき、ハーンが病を得て倒れます。その時熱心に看病したのがマティで、感激したハーンは彼女と接近します。

2人がお互いを愛して共に歩もうとするのは、当然の成り行きでした。

ヘブンとマーサの食事（公式Xより。）。束の間の暖かい時間であった、

「三人暮らし」の結婚生活

結婚生活は、波乱の幕開けでした。

1874年6月14日、23歳のハーンと20歳前後のマティは、オハイオ州の反異人種間結婚法に反して秘密裏に結婚します。

このとき、ふたりの暮らしは朝ドラ「ばけばけ」のように「夫と妻」だけではありませんでした。マティの六歳になる息子も一緒に新しい住まいへ移り、三人家族として暮らし始めたことが、後年の紹介記事からわかります。

ただし、ふたりのあいだに子どもは生まれていません。信頼できる伝記サイトは、「この最初の結婚には子どもはいなかった」とはっきり記しています。

つまり、ハーンにとってマティの息子は「継子」という立場でした。

結婚は違法だったため、公にはごく親しい友人以外にはほとんど知らされませんでした。家の中では三人のささやかな家庭生活があり、外へ一歩出れば、法と社会から否定される関係という二重生活です。

この時期、ハーンは黒人労働者が暮らす川沿いの地区や、彼らの歌・言い伝えを生き生きと描いた記事を次々と書き上げています。マティ自身が語り手として、黒人コミュニティの暮らしや自分が見たという幽霊の話をハーンに聞かせていたことが指摘されています。

三人家族の生活と、黒人街の空気は、八雲の「周縁へのまなざし」をかたちづくる現場でもあったのでしょう。

しかし、幸せな日々は突然終わりを告げます。

1875年、新聞社シンシナティ・インクワイアラーが、2人の結婚を口実のひとつとして勤めていたハーンを解雇しました。

収入を絶たれた三人の生活は一層苦しくなります。生活の圧迫は、夫婦にも軋轢が生じたようで、別居と和解を繰り返すこととなりました。

結局、ハーンとマティの結婚生活は破綻。1877年には正式に離婚することになってしまいました。

新聞社からの解雇は、ハーンとマティたちの生活を追い詰めていった…

「母としてのマティ」のその後と、八雲への影

離婚の成立後、2人はそれぞれの道を歩んで行きました。

マティは別の男性アンダーソンと結婚したとされ、息子ウィリアム・L・アンダーソンは、やがて市会議員選挙にも名が出るほどの人物として成長しました。

その後、マティは1931年まで長く生きたことが記録されています。

一方のハーンは、どうだったのでしょうか。

シンシナティを去ってニューオーリンズ、西インド諸島、日本へと移住。明治23（1890）年に松江に英語講師として赴任します。

ハーンは松江で小泉セツと出会い再婚。日本では四人の子どもに恵まれ、ハーンはのちに「小泉八雲」として知られるようになりました。

ハーンとマティが共にした時間は、確かに彼らのその後を形づくった、と言えると思います。

ドラマ「ばけばけ」でレフカダヘブンが言っていた「通りすがり」「家族にも縁がない人生」は日本で終わり、小泉八雲の人生が新たに始まりました。