米ワシントンD.C.の空港を出発した東京行きのユナイテッド航空便が13日（現地時間）、離陸直後のエンジン故障で引き返し、緊急着陸した。

AFP通信によると、同日午後12時20分ごろ（現地時間）、バージニア州のワシントン・ダレス国際空港を出発したボーイング777-200ER型機のユナイテッド803便は、離陸直後にエンジン1基に異常が発生した。

乗客275人と乗員15人に負傷者や死亡者はなく、全員が無事に空港へ戻った。

ショーン・ダフィー米運輸長官がソーシャルメディアX（旧ツイッター）に投稿した内容によると、緊急着陸の過程でエンジンカウルの一部が外れて飛散し、滑走路近くの茂みに火災が発生した。

火はすぐに消し止められ、大きな被害はなかった。

航空機は午後1時30分ごろ、ダレス空港に戻った後、点検を受けた。

この事故によりこの滑走路は短時間閉鎖されたが、空港には複数の滑走路があるため、他の航空便の運航には影響はなかったと空港側は明らかにした。

航空専門サイト「エアライブ」によると、この航空機はバージニア州フレデリックスバーグ上空を通過する際、燃料を投棄した。

これは、緊急着陸を行う前に、航空機の重量を安全な水準まで減らすための重要な安全手順だ。

エアライブに掲載されている登録情報によると、事故を起こした777型機は1998年11月に当時のコンチネンタル航空に引き渡され、その後、同社はユナイテッド航空に買収され、合併された。

この航空機には、ゼネラル・エレクトリック（現GEエアロスペース）製のエンジン2基が搭載されている。

この事故により、ユナイテッド803便は当初の出発予定時刻より6時間半遅れて、代替機で東京・羽田空港へ向けて出発した。

連邦航空局（FAA）は、今回の事故について調査する方針を示した。