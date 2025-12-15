福岡2人刺傷で事情聴取の30代男が関与ほのめかす…凶器とみられる刃物を警察が押収も被害者との関係不明

福岡市のみずほPayPayドームなどで男女2人が刃物のようなもので刺された殺人未遂事件で、警察が、事件への関与をほのめかす男から事情を聴いていることを明らかにしました。

警察によりますときのう午後5時ごろ、福岡市中央区のみずほPayPayドーム1階駐車場のエレベーターホールでHKT48の男性スタッフが男に刃物のようなもので刺され、隣の商業施設でもこの男に27歳の女性会社員が刺されました。

2人とも命に別条はありません。

関係者によりますと、被害に遭った女性の刺し傷は肺まで達しており、重傷だということです。

被害にあった女性への聞き取りなどから当初は、60代という情報もありましたが、警察が事情を聞いているのは30代の男です。

男は犯行への関与をほのめしているということです。

また警察は、凶器とみられる刃物も押収しています。

関係者によると、被害にあった女性は「背後から襲われた」と話していますが、男と被害者2人との関係や犯行の動機など、詳しい情報はまだ分かっていません。

一方、事件があった周辺の地域では、けさ、警察が小学校の登校の見守りを行っていて、いまだ警戒は続いています。