「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「東大もFラン大も、大卒は大卒ですよね？ それなのにどうして高学歴と低学歴にわけるのでしょうか」※1

なぜ世の中は大学名を気にするのか

――今回の相談は納得できる部分もあるのですが、びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下:びーやま）:答えづらい質問ですね。

ですが、誤解を恐れずに言うと、大学の価値が変わったから、大学名で見られるようになったのだと僕は思います。

昔は大学の数に対して、学生数のほうが多かったですから大学に入るだけでエリートでした。しかし、今は違いますよね。定員割れをしている大学も少なからずあるわけで、大学は飽和状態です。

そうなった以上、「大学＝無条件で高学歴」ではなくなったのかなと思います。よく、「昔は○○大学も名門だった」といった意見を聞きますが、まさにこれかなと。

――なるほど。ただ今のところの高学歴大学というのは偏差値を基準に上下がつきすぎていると多いと思うのですが、その点はいかがでしょうか。もう少しほかの基準もあるような気がします。

びーやま:そう感じるかもしれませんが、一方でFラン大学が、さまざまな研究実績ランキングで上位に上がってくるわけでもないですよね。

良くも悪くも、研究実績ランキングなどは旧帝大や早慶などをはじめとする名門大学がほぼ偏差値通りに並んでいますし、その領域で有名な先生たちも、名門大学に固まっているのが実情です。

なので、偏差値だけで高学歴かどうかの線引きがされているわけではないと思います。

