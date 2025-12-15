老後に住みたい「広島県の自治体」ランキング！ 2位「尾道市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
コロナ禍を経て、改めて地域とのつながりや趣味を楽しむ時間の大切さが再認識されています。厳しい寒さで家にこもりがちな今こそ、将来のセカンドライフで豊かな地域交流が期待できる場所を探し、明るい春に向けて計画を練りましょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月3〜4日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「老後に住みたい広島県の自治体に関するアンケート」を実施しました。その中から、老後に住みたい「広島県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「瀬戸内海を眺めながらのんびりと暮らせそう」（30代男性／北海道）、「尾道の坂に憧れがある、猫と戯れながら老後を過ごしたい」（40代男性／岩手県）「瀬戸内海を望む風光明媚な港町で、坂道や古い町並みが魅力的です。しまなみ海道を活かしたサイクリングや散歩も楽しめ、のんびりとした時間が流れる環境が老後にぴったりだと思いました」（60代男性／広島県）といった声が集まりました。
回答者からは「治安もよく、ファミリー世代やシニア世代も暮らしを共にしているから」（40代女性／長崎県）、「中国地方最大の都市で、医療・交通・商業施設が非常に充実していて、平和記念公園や縮景園など、文化と自然が共存する環境で、都市生活を楽しみながら安心して暮らせるから」（50代男性／広島県）、「広島東洋カープが好きなので」（40代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：尾道市／49票瀬戸内海に面する尾道市は、古くから港町として栄え、情緒豊かな風景を持つ街。市内の中心部には、坂道と細い路地が多く、その先に尾道水道の美しい景色が広がる「坂のまち」として知られています。千光寺公園からの眺望は特に有名で、瀬戸内の島々を一望できます。映画や文学の舞台としても知られ、歴史や文化的な散策を楽しめる環境が、穏やかで趣味豊かな老後生活を求める人々に支持されています。
1位：広島市／136票広島市は、広島県の県庁所在地であり、中国・四国地方最大の政令指定都市。市内には平和記念公園や原爆ドームといった世界遺産があり、歴史と平和を象徴する都市として国内外で有名です。市内は医療機関や大規模な商業施設が充実していて、日常生活の利便性が高いことから、老後も都市的な快適さを重視する人に選ばれています。
