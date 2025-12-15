目黒蓮、『ザ・ロイヤルファミリー』オフショット公開に「耕一くんロス」「感情大渋滞」の声
Snow Manの目黒蓮さんは12月14日、自身のInstagramを更新。同日に最終回を迎えた『ザ・ロイヤルファミリー』のオフショットを披露しました。
この投稿にコメントでは「お馬さんと一緒のやわらかな表情好きです」「楽しみと淋しさで 感情大渋滞」「耕一くんロスになる…」「普段の雰囲気も好きですが、前髪+メガネ姿レア過ぎてもっと大好きです」「競走馬のことも競馬のことも知ることができました！」「耕一の笑顔はいつにも増してやわらくて心があったかくなります」「涙で前が見えなくて、何も言葉にできないです…」「ナレーションもやって演じて最高なドラマでした」「このドラマを観て、毎回涙涙で 初めて競馬に行ってきました！」とドラマの放送終了を惜しむ声や感謝の声が多数寄せられています。
(文:福島 ゆき)
「耕一くんロスになる…」目黒さんは「ザ・ロイヤルファミリー最終回です。1年以上前から心の準備をしてきた作品、ずっと楽しみにしていた物語が今日終わります」と、10枚の写真を載せています。目黒さんが馬に寄り添って優しく微笑む姿や共演している妻夫木聡さんと頬杖をついている同じポーズの仲良しショット、中川大志さんとのツーショットなど貴重なオフショットを披露し、「中条耕一として過ごしてきた4ヶ月本当に幸せでした」とつづっています。
「日曜劇場おめでとう！！」10月12日から放送が始まり、12月14日に最終回を迎えたTBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』で中条耕一役を演じていた目黒さん。物語の展開に深く関わる重要人物を演じたほか、第1話からナレーションも担当し、圧倒的な存在感を発揮しました。また、共演者との和気あいあいとした雰囲気もSNS上で注目を集めました。
