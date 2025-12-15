45歳もの年の差婚で話題となったおふたりも、今年で結婚15年目。今も変わらずラブラブで、加トちゃんへの愛情は増すばかりとか。「私の趣味は加藤茶です」と言い切る綾菜さんに加藤家の日常を届けていただきましょう。

【写真】お手紙付きで…彦摩呂が加藤茶に贈った“絶品”お肉

2025年も、もうあと少し。今年は私の中で、いろいろなことを乗り越えた年になりました。義妹の死など……悲しみを乗り越える中で、自分の心を癒すためにも、日記をつけるようになりました。日々、感動した言葉や、うれしかったこと、反省したことなどを書き出すようにしています。

加トちゃんが作ってくれたカレーが激ウマでした♪

その中でふと思い立ち“ありがとう”を伝えたい人リストを書いてみました。感謝を伝えられるときに伝えようと思ったのです。加トちゃん、友人たち、マネージャーさん、両親、ファンの皆様、連載を読んでくれている方々。そして愛犬にも（笑）。いつもありがとうがいっぱいです!

先日は、寒さと疲れでダウンしていた私に、加トちゃんが“勝利カレー”（普通の無水カレーですが加トちゃんが名付けました）を作ってくれました。何を入れてるのか本人もわからないまま、いろいろな調味料を使っていました。

でも、もう“お店できますよ”くらいの絶品カレーでした! いや〜、めちゃくちゃ美味しいしうれしい! 手料理って作ってもらえると本当にうれしいですよね。

私も加トちゃんの健康を守るため、日々料理をしていますが、仕事の日は作り置きもしています。

ふるさと納税で野菜がたくさん届いた日は、白菜をたっぷり使った八宝菜をメインに。美味しい美味しいと喜んで食べてくれて本当に作りがいがあります。

そして彦摩呂さんからお肉も送っていただきました。「加トちゃんがずっと元気でいてくれるように」と真心のこもったお手紙まで。本当に周りの方々に支えられているなと、実感しています。

最後に、冬本番前の加藤綾菜の“老け見え対策”をご紹介します。朝起きて鏡を見たら顔が疲れて見えるということありませんか? ポイントとしては、

“寒さで血流が落ちる→むくむ→老けて見える”

となるので、とにかく首元や足首を温めて血流をよくするように意識しています。冷えは、老け見えをつくる“陰の大敵”といわれています。 顔色も悪くなるので、とにかく身体が冷えないようにしていきましょう!

塩分を控えた食事も、むくみ予防になるので、意識してやってみてくださいね!