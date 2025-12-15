15日（月）は北日本や北陸は大荒れ。晴れる太平洋側も北風が冷たいでしょう。

＜15日（月）の天気＞

発達した低気圧が北海道の東へ進み、日本付近は強い冬型の気圧配置になってきています。低気圧に近い北海道では大雪や猛吹雪になっていて、平地でも積雪が急増しています。オホーツク海側では湿ったドカ雪となっていて、午前中を中心にさらに降り積もる予想です。

また、根室地方では潮位が高くなり、昼前にかけて高潮による低地の浸水に警戒が必要です。東北日本海側や北陸も沿岸部で雨、内陸部で雪が降り、風も強まって荒れた天気になるでしょう。荒天のピークは午前中で、午後は次第に雨や雪の範囲は狭まる見込みです。

●予想24時間降雪量（16日朝まで、多いところ）

北海道 40センチ

●予想最大瞬間風速

北海道、東北 35メートル

北陸 30メートル

大雪や暴風、大きな吹きだまりによる立ち往生などの交通障害に警戒してください。

一方、関東〜九州は乾燥した冬晴れとなるでしょう。日差しがあっても北風が冷たく感じられそうです。

＜予想最高気温（前日差）＞

東京は前日より大幅に高くなりますが、冬の冷たい空気になりそうです。各地で風冷えとなり、朝より夜の方が寒くなるところが多いでしょう。

札幌 4℃（＋3）

仙台 9℃（-1）

新潟 9℃（-2）

東京 13℃（＋5）

名古屋 12℃（-1）

大阪 12℃（-1）

鳥取 10℃（-2）

高知 14℃（-1）

福岡 11℃（-1）

＜週間予報＞

■大阪〜那覇

16日（火）は山陰も晴れ間が戻り、寒さがゆるむ見込みです。17日（水）は広く雨が降るでしょう。気温は週末にかけて右肩上がりで、土日は季節外れの暖かさになりそうです。沖縄は晴れる日が多く、週末は雲が多くなっても24℃まで気温が上がる見込みです。

■札幌〜名古屋

北日本や北陸では18日（木）にかけて断続的に雨や雪が降る見込みです。関東や東海は乾燥した冬晴れが続くでしょう。土日は気温が高くなるため、北日本ではなだれにご注意ください。