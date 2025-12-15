2020Ç¯Âå¤ÏÆü¥Ï¥à¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î¤ß¡Ä³ÆµåÃÄºÇ¸å¤Î½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í30ËÜÎÝÂÇ¤ÏÃ¯¡©
¡¡º£µ¨¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬32ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Ï³ÆµåÃÄ³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬30ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢20Ç¯°Ê¹ß¥·¡¼¥º¥ó30ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤Ï¥ì¥¤¥¨¥¹¤À¤±¡£¥Ý¥é¥ó¥³¤â23Ç¯¤ËËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢26ËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¡£¡È³°¹ñ¿ÍÌî¼êÅß¤Î»þÂå¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢³ÆµåÃÄºÇ¸å¤Ë30ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡2019Ç¯¤ËÅö»þDeNA¤Î¥½¥È¤¬43ËÜÎÝÂÇ¡¢Åö»þ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥Ç¥¹¥Ñ¥¤¥Í¤¬36ËÜÎÝÂÇ¡¢Åö»þ¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¤ÈÅö»þ³ÚÅ·¤Î¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¤¬33ËÜÎÝÂÇ¡¢Åö»þ¥í¥Ã¥Æ¤Î¥ì¥¢¡¼¥É¤¬32ËÜÎÝÂÇ¡¢Åö»þDeNA¤Î¥í¥Ú¥¹¤¬31ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤³¤Î»þÅÀ¤ÇDeNA¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¢³ÚÅ·¡¢¥í¥Ã¥Æ¡¢¤½¤·¤Æº£µ¨32ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î¤¤¤ëÆüËÜ¥Ï¥à¤Î7µåÃÄ¤¬¡ÈºÇ¸å¤Î30ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¡É¤¬¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬¤³¤Î»þÂå¡¢³ÆµåÃÄ¤Ë1¿Í¤¤¤¿¤¿¤á¡¢10Ç¯Âå¤Ç¤É¤³¤ÎµåÃÄ¤â30ËÜÎÝÂÇÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë³°¹ñ¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤â±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ºå¿À¤Èµð¿Í¡£2010Ç¯¤ËÅö»þµð¿Í¤Î¥é¥ß¥ì¥¹¤¬49ËÜÎÝÂÇ¡¢Æ±Ç¯Åö»þºå¿À¤Î¥Ö¥é¥¼¥ë¤¬47ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤Î¤òºÇ¸å¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó30ËÜÎÝÂÇ°Ê¾åÊü¤Ã¤¿³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÅê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬³èÌö¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ìîµå¤Î²Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£ÍèÇ¯¤Ï30ËÜÎÝÂÇ°Ê¾åÊü¤Ä¡¢ËÜÊª¤Î½õ¤Ã¿Í¤¬1¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯½Ð¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¡£
¡Ú³ÆµåÃÄ¤ÎºÇ¸å¤Î30ËÜÎÝÂÇ°Ê¾åÊü¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í¡Û
¢§ºå¿À
47¡¡¥Ö¥é¥¼¥ë¡Êºå¿À¡Ë
¢§DeNA
43¡¡¥½¥È¡Ê2019Ç¯¡Ë
31¡¡¥í¥Ú¥¹¡Ê2019Ç¯¡Ë
¢§µð¿Í
49¡¡¥é¥ß¥ì¥¹¡Ê2010Ç¯¡Ë
¢§ÃæÆü
35¡¡¥²¥ì¡¼¥í¡Ê2017Ç¯¡Ë
¢§¹Åç
37¡¡¥¨¥ë¥É¥ì¥Ã¥É¡Ê2014Ç¯¡Ë
¢§¥ä¥¯¥ë¥È
33¡¡¥Ð¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¡Ê2019Ç¯¡Ë
¢§¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
36¡¡¥Ç¥¹¥Ñ¥¤¥Í¡Ê2019Ç¯¡Ë
¢§ÆüËÜ¥Ï¥à
32¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¡Ê2025Ç¯¡Ë
¢§¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹
32¡¡¥Ú¡¼¥Ë¥ã¡Ê2014Ç¯¡Ë
¢§³ÚÅ·
32¡¡¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¡Ê2019Ç¯¡Ë
¢§À¾Éð
35 ¥á¥Ò¥¢¡Ê2016Ç¯¡Ë
¢§¥í¥Ã¥Æ
32¡¡¥ì¥¢¡¼¥É¡Ê2019Ç¯¡Ë