元プロらが語る…正しい投げ方の感覚を掴む「道具の活用法」

少年野球において、肘への負担を減らす「投げ方」の習得は重要だ。言葉では伝わりにくい動作も、道具を活用することで感覚を掴みやすくなるという。プロや指導者の実践から解決策を探る。

・正しい腕の振りをどう感覚的につかませるか。

・肘の故障リスクを減らす身体操作とは何か。

・制球を安定させる下半身の使い方はあるか。

元ロッテ投手で少年野球の指導も行う荻野忠寛さんは、かつて多かった「肘を前に出せ」という指導が多くの投手の故障の一因になったとの見解を示している。そこで、肘の故障予防へ推奨するのが、長い棒を使った「パイプスロー」ドリル。両腕を広げた状態から、肘を伸ばしたまま体の向きを入れ替える動作で、関節への負担を「消す」投げ方を習得できるという。荻野さんは自身の度重なる手術経験から、肘を曲げずに投げるクリケットの動作も参照し、肘を伸ばして投げた方が、結果的に肘は守られ、怪我のリスクを減らすことが期待できるという。

もっと身近な道具で肘への負担を減らす投げ方を覚える方法もある。東京の学童野球チーム「町田玉川学園少年野球クラブ」の菊池拓平代表は、小学生に向けて100円ショップで購入できる「ひしゃく」を用いたシャドーピッチングを推奨している。先端に重みがあるため、遠心力を感じながら適切な投球動作を掴みやすいという。具体的には、ひしゃくを上から握り、ステップ足側へ振り下ろす動作を繰り返す。この際、手のひらが内側に向かないよう注意が必要だという。初心者は言葉での説明を体現できないことも多いため、まずは道具で基本の形を身に付けることが大切だ。

腕振りだけでなく、下半身動作に目を向けることも重要だ。元ソフトバンク投手の攝津正さんは、制球力向上のために「トンボ」を使った練習を行っていた。肘の故障で投げられない時期が続いた反省から、マウンド上にトンボを置き、それに沿って真っすぐ足を踏み出す動作だけを繰り返すことで、下半身の動きを矯正したという。攝津さんは、踏み出す位置が安定すればマウンドも荒れず、制球も定まると語っており、また、無駄な動きを省いてテークバックが自然と小さくなった「ショートアーム」のような投げ方は、肘への負担軽減にも繋がるとの見方も示している。

プロや専門家の知見を取り入れた道具活用は、怪我予防と技術向上への近道と言える。無理な動作を強いるのではなく、道具の特性を活かして自然なフォームへ導く視点を大切にしたい。

・棒で肘を伸ばしたまま振り、関節負担を減らす。

・ひしゃくの重みを利用し、腕の軌道を覚える。

・トンボを目印にして、踏み出し位置を整える。（First-Pitch編集部）