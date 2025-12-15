友人に彼氏を紹介する前のセリフ９パターン
付き合って間もないタイミングで、新しい彼氏を友人に紹介する機会もあるのではないでしょうか。しかし、紹介する前に「イケメンだよ！」とハードルを上げて、友人に「たいしたことないじゃん。」とは言われたくないもの。ではいったい、友人に紹介する前に、「彼について」どのように伝えれば良いのでしょうか。そこで今回は、「友人に彼氏を紹介する前のセリフ９パターン」を紹介致します。
【１】「全然、カッコ良くないよ！」
見た目について否定することで、友人の期待を下げるパターンです。ただし、自分の彼氏について批判することになるので、心を痛める恐れがあります。
【２】「ぜひ会って欲しいの。」
恋愛相談に乗っていた友人であれば、テンションが上がる一言です。結果報告を含め、友人に紹介しましょう。
【３】「わたしが好きになった人だよ。」
「好きになった人」という事実だけを伝えた上で、友人に紹介するパターンです。どんな彼氏であっても、通用する表現です。
【４】「わたしには合っている人だよ。」
見た目や性格の善し悪しについて表現しないパターンです。とにかく「わたしに合っている人」ということを自然に伝えた上で、友人に紹介するパターンです。
【５】「ちょっと変わった人だから。」
彼氏が変人だった場合に有効です。友人をビックリさせないため、このような事前情報が必要な状況もあるでしょう。
【６】「仏のようにできた人だよ。」
優しさや心の広さについて、「仏」という言葉を使ってわかりやすく表現したパターンです。彼氏の性格に合った表現を見つける必要があります。
【７】「優しい人だよ。」
見た目については一切触れず、性格について言及するパターンです。王道とも言える表現でしょう。無難に使える一言です。
【８】「今までの彼氏とは雰囲気が違うよ。」
今まで付き合った彼氏について友人が知っており、さらに歴代の元カレに比べて、見劣りする場合の一言です。「雰囲気が違うよ」というセリフにより、元カレと比較することを避けられるでしょう。
【９】「想像と違うと思うよ。」
前から「イケメンがいい！イケメンじゃないと嫌！」と主張し続け、友人に「彼氏はイケメンなんだろうな。」と思われているときの一言です。友人が想像していそうなイメージを事前に壊しておくことで、スムーズに彼氏を紹介できるでしょう。
他には彼氏を紹介する前に、どんなセリフを使っているのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。
