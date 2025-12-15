「打ち方に迷ってミスが出る」をなくすコツは？意外と直感でOK

スコアとタイムの両方で競う「スピードゴルフ」は、1打ごとの瞬間的な判断と決断が大事になる。

スピードゴルフ界の第一人者、松井丈は「通常のゴルフに生かせることがたくさんあるし、スコアアップのヒントも多い」と言う。“究極のプレーファスト”を参考に上達しよう！

シンプルに考えて速やかに決断

迅速なプレーが好結果につながる

ラフからは「乗せる」

花道からは「寄せる」

アプローチでも迷わなくてすむ決め事を作っておこう

アプローチやパットの状況はさまざま。決断が難しい１打です。私は決断力を早めるために、自分なりの決め事を作っています。アプローチでいえば「花道からはピンに寄せる」「ラフからは乗ればOK」と決めているのでショットに迷いがなくなります。

ロングパットでラインを読むときは、第一印象を大事にする。ボールの場所にきてグリーンの傾斜を最初に見たときの直感は結構当たっているもので、その直感を優先して打ちます。ライン読みで迷ったときほど、第一印象を信じてストロークしましょう。

「花道」からのアプローチ

フェースをスクエアにセットし、ボールの位置はスタンスの中央。

パッティングのようにスイングして転がしで寄せる。ピンの位置が奥の場合は8Iを使うこともあるそうだ。

「ラフ」からのアプローチ

フェースを軽く開く。ボールの位置は半個ほど左寄りにセット。

テークバックで少しコック。クラブの重さを利用して振り抜いていくイメージ。

パットは「直感」勝負！

ラインは第一印象を優先させる。

パットは自分の感覚や感性がモノをいう。ラインを読みすぎたり考えすぎたりして悩んだところで、結局は自分の直感が当たっていたというケースが案外多い。

いかがでしたか？ ショートゲームの決断方法を参考に実践してみましょう！

レッスン＝松井 丈

●まつい・じょう／1974年生まれ、東京都出身。2004年プロ入会。JPGA公認A級インストラクター。東京・渋谷区の「ツーサムゴルフスタジオ」を主催。多くのゴルファーをレッスンする一方でスピードゴルフの普及にも務める。

構成＝三代 崇

写真＝相田克己

協力＝新武蔵丘ゴルフコース