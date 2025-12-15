¡Ú16Æü¤Î¤Ð¤±¤Ð¤±¡Û¤ª¤Ï¤é¤¤¤ò¤¦¤±¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï½»¿¦¤Î²øÃÌ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢Ì¥Î»¤µ¤ì¤ë
üâÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Ê·î¡ÁÅÚÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï¾¾¹¾¤ÎË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢À¾ÍÎ²½¤ÇµÞÂ®¤Ë»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¼£ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£º£²ó¤ÇÂè113ºîÌÜ¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¡£
¢¡Âè57²ó¤¢¤é¤¹¤¸¢¡
ÂçÍº»û¤Ç¤ª¤Ï¤é¤¤¤ò¤¦¤±¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤È¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¡¢ÀµÌÚ¡ÊÆü¹âÍ³µ¯Åá¡Ë¡£ÂçÍº»û¤ÎÉ÷¾ð¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ë½»¿¦¤Ï¡¢ÂçÍº»û¤ËÅÁ¤ï¤ë²øÃÌ¡Ö¿å¤¢¤á¤òÇã¤¦½÷¡×¤ò¸ì¤ë¡£½»¿¦¤Î²øÃÌ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¥Ø¥Ö¥ó¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê²øÃÌ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡£¤â¤Ã¤È²øÃÌ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤È¶½Ê³¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤Ë¡¢¥È¥¤Ï¼«Ê¬¤¬²øÃÌ¹¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¡£