ノバク＆コフリンが逃げ切りV ネリー・コルダ組は2位
＜グラント・ソーントン招待 最終日◇14日◇ティブロンGC ゴールドC（フロリダ州）◇7382ヤード・パー72＞米国男子ツアー（PGA）と米国女子ツアー（LPGA）共催のペア戦は、最終ラウンドが終了した。
最終日はペアの良い方のスコアを採用するフォアボール形式で行われた。首位から出たアンドリュー・ノバク＆ローレン・コフリン（ともに米国）がトータル28アンダーまで伸ばし、逃げ切り優勝を果たした。トータル25アンダー・2位タイにはデニー・マッカーシー＆ネリー・コルダ（ともに米国）、マイケル・ブレナン（米国）＆チャーリー・ハル（イングランド）、クリストファー・ゴッタラップ＆ジェニファー・カプチョ（ともに米国）が入った。連覇を狙ったジェイク・ナップ（米国）＆パティ・タバタナキト（タイ）はトータル21アンダー・9位だった。ネリーの姉で、出産後の復帰戦だったジェシカ・コルダ（米国）はバド・コーリー（米国）とのタッグ。トータル17アンダー・13位タイで終えた。
