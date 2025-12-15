20ºÐ¡¦¿ûÉö²Ú¤¬½é½Ð¾ì¤Î¥Ä¥¢¡¼ÂÐ¹³Àï¤ÇMVP³ÍÆÀ¡¡Í×°ø¤ÏÆ±µéÀ¸¥Ú¥¢¡Ö¤¹¤´¤¯²ó¤ê¤ä¤¹¤¤¡×
¡ãHitachi 3Tours Championship¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê°ìÆü¶¥µ»¡Ë¡þ14Æü¡þÊ¿Àî¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡äJLPGA¡Ê¹ñÆâ½÷»Ò¡Ë¡¢JGTO¡Ê¹ñÆâÃË»Ò¡Ë¡¢PGA¡Ê¹ñÆâ¥·¥Ë¥¢¡Ë¤Ë¤è¤ë¥Ä¥¢¡¼ÂÐ¹³Àï¤Ç¡¢JLPGA¤¬»Ë¾å½é¤Î3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸áÁ°¤Î1st¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï°Å·¸õ¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢1¤Ä¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¸ò¸ß¤ËÂÇ¤Ä¥Õ¥©¥¢¥µ¥à·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç16¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤ò·è¤á¤ÆÂç´î¤Ó¤Î²ÏËÜ·ë
º£Âç²ñ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î20ºÐ¡¦¿ûÉö²Ú¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ÎMVP¤Ç¤¤¤¤½ª¤ï¤êÊý¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤¤¤¿Î©Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¿û¤ÎÉ½¾ð¤Ï¾Ð´é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±«¤Ë¤è¤êµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤Æñ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤ÀÆü¾Ï³Ø±à¹â¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¹ÓÌÚÍ¥Æà¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥Æà¤¬¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁêËÀ¤ò¾Î¤¨¤ë¡£¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥é¥¦¥ó¥É¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤¬Â®¤¤¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯²ó¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¡Ê¹ÓÌÚ¤Ï¡ËÈôµ÷Î¥¤â½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤À¤Ã¤¿¤é¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ÇÂÇ¤Ä¤È¤³¤í¤ò¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¤È¤¤¤¦½ª¤ï¤êÊý¤Ï¡¢Í¥Æà¤é¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÁêÀ¡É¤Î¤¤¤¤¹ÓÌÚ¤¬¡¢6¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¿û¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¹ÓÌÚ¤Ë¥Ï¥°¤òÁ÷¤ê¡¢¾Î»¿¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¡Ö¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤ò´Þ¤á¤Æ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ï16²ó¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥·¡¼¥É¤ò¼è¤ì¤Æ¡¢½éÍ¥¾¡¤â¤Ç¤¤¿¡£3¥Ä¥¢¡¼¥º¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤âÃ£À®¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤1Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤È¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¤ò¾ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÇËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¡ª¡¡¿ûÉö²Ú¤µ¤ó¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¡Ú¼Ì¿¿¡Û
²ÏËÜ·ë¤µ¤ó¤â¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤éÆÍÇË¡¡ÊÆ½÷»ÒºÇ½ªÍ½Áª¤Î·ë²Ì
Â©»Ò¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÈÀ¾¶¿¿¿±û¤ÎÂÇº¯°ÌÃÖ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ°ã¤¦¤Î¡©¡¡½÷»Ò¥×¥í¤ÎÂÇº¯¤òÂçÄ´ºº
º£Âç²ñ¤ÎMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î20ºÐ¡¦¿ûÉö²Ú¡£¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Æ¤¹¤´¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ÎMVP¤Ç¤¤¤¤½ª¤ï¤êÊý¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Ë·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤¤¤¿Î©Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¤Ç±É´§¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¿û¤ÎÉ½¾ð¤Ï¾Ð´é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£±«¤Ë¤è¤êµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¡¢ÂÎ¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤Æñ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ú¥¢¤òÁÈ¤ó¤ÀÆü¾Ï³Ø±à¹â¤ÎÆ±µéÀ¸¡¦¹ÓÌÚÍ¥Æà¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯ÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í¥Æà¤¬¤¹¤´¤¯¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁêËÀ¤ò¾Î¤¨¤ë¡£¡Ö¹â¹»¤Î»þ¤«¤é¤º¤Ã¤È¥é¥¦¥ó¥É¤ò°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥×¥ì¡¼¤¬Â®¤¤¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯²ó¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¡Ê¹ÓÌÚ¤Ï¡ËÈôµ÷Î¥¤â½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤À¤Ã¤¿¤é¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤ÇÂÇ¤Ä¤È¤³¤í¤ò¥¢¥¤¥¢¥ó¤ÇÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥Ð¡¼¥Ç¥£¤È¤¤¤¦½ª¤ï¤êÊý¤Ï¡¢Í¥Æà¤é¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ó¤Ê¡ÈÁêÀ¡É¤Î¤¤¤¤¹ÓÌÚ¤¬¡¢6¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¤Æ¥Ð¡¼¥Ç¥£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¿û¤ÏËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¹ÓÌÚ¤Ë¥Ï¥°¤òÁ÷¤ê¡¢¾Î»¿¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï35»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¡Ö¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥ÓÇÕ¥À¥ó¥í¥Ã¥×½÷»Ò¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Ç¤Î½éÍ¥¾¡¤ò´Þ¤á¤Æ¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ï16²ó¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°4°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥·¡¼¥É¤ò¼è¤ì¤Æ¡¢½éÍ¥¾¡¤â¤Ç¤¤¿¡£3¥Ä¥¢¡¼¥º¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤âÃ£À®¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤¤1Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï2¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤È¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥´¥ë¥Õ¤ò¾ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¤ÇËüÁ´¤ÎÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
°õ¾ÝÊÑ¤ï¤ë¡ª¡¡¿ûÉö²Ú¤µ¤ó¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¡Ú¼Ì¿¿¡Û
²ÏËÜ·ë¤µ¤ó¤â¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡Ú¼Ì¿¿¡Û
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤éÆÍÇË¡¡ÊÆ½÷»ÒºÇ½ªÍ½Áª¤Î·ë²Ì
Â©»Ò¤Î¤ª²Ç¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤½÷»Ò¥×¥í¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª
½ÂÌîÆü¸þ»Ò¤ÈÀ¾¶¿¿¿±û¤ÎÂÇº¯°ÌÃÖ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ°ã¤¦¤Î¡©¡¡½÷»Ò¥×¥í¤ÎÂÇº¯¤òÂçÄ´ºº