¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î¡ÖNarco¡×ÅþÍèÂç´¿·Þ¡ª¡¡LAÌ¾Êªµ¼Ô¤¬ÆÈÃÇ¤ÇÁª¤Ö¥É·³ÅÐ¾ì¶Ê¥Ù¥¹¥È9¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï²¿°Ì¡©
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤ÎÌ¾Êª¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥Ó¥ë¡¦¥×¥é¥·¥µ¼Ô¤¬¡¢¼é¸î¿À¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¤È¤â¤ËÅÐ¾ì¶Ê¡ÖNarco¡×¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤³¤È¤òÂç´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¥Æ¥£¥ß¡¼¡¦¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¥á¥Ã¥Ä¤Ç²á¤´¤·¤¿7Ç¯´Ö¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇºÇ¤â¥¯¡¼¥ë¤«¤Ä°Ò°µ´¶¤Î¤¢¤ëÅÐ¾ì¶Ê¤À¤Ã¤¿¤È¥×¥é¥·¥µ¼Ô¤ÏÉ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÀÌóÀ®Î©¸å¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎSNS¤Ï¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Î³¨Ê¸»ú¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿¡£µåÃÄ¤Î¥ª¥ë¥¬¥óÁÕ¼Ô¥Ç¥£¡¼¥¿¡¼¡¦¥ë¡¼¥ë¤Ç¤µ¤¨¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ç¤¢¤Î¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¡¦¥½¥í¤òºÆ¸½¤¹¤ëÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Û¤É¤À¡£
¡¡¥×¥é¥·¥µ¼Ô¤ÏÁáÂ®¡¢ÆÈÃÇ¤È¼ç´Ñ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡ÖÅÐ¾ì¶Ê¥Ù¥¹¥È9¡×¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1°Ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥Ç¥£¥¢¥¹¤Î¡ÖNarco¡×¡£2°Ì¤Ï¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¡ÖWe¡¡Are¡¡Young¡×¡£3°Ì¤Ïº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Î¡ÖBailalo¡¡Rocky¡×¤Ç¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤¬Áª¤ó¤À¤â¤Î¡£¡Ö¥Ð¥¤¥é¥í¡¦¥í¥Ã¥¡¼¡¢¥Ð¥¤¥é¥í¡¦¥í¥Ã¥¡¼¡Ä¡×¤È·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î¡ÈRocky¡É¤¬¡ÈRoki¡É¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡4°Ì¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¡ÖFeeling¡¡Good¡×¡£²Î¼ê¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ö¡¼¥Ö¥ì¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥³¡¼¥Á¤¬ËÍ¤òæÆÊ¿¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤³¤Î¶Ê¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÈà¤Ï¤¹¤°¤Ë¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ÎÊý¤ò¸«¤¿¡£Áª¤ó¤À¤Î¤Ï±ü¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡5°Ì¤Ï¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¡ÖBaila¡¡Conmigo¡×¡£6°Ì¤Ï¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Î¡ÖLa¡¡Leche¡¡Materna¡×¡£7°Ì¤Ï¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÊ£¿ô¶Ê¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡£8°Ì¤Ï¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥ó¥·¡¼¤Î¡ÖAmen¡×¡£9°Ì¤Ï¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤Î¡ÖSquabbleUp¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£