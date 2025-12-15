日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3243（-17.0　-0.52%）
ホンダ　1607（+7　+0.44%）
三菱ＵＦＪ　2495（-4　-0.16%）
みずほＦＧ　5742（+21　+0.37%）
三井住友ＦＧ　4950（-23　-0.46%）
東京海上　5722（-43　-0.75%）
ＮＴＴ　156（+0.5　+0.32%）
ＫＤＤＩ　2673（-11　-0.41%）
ソフトバンク　216（-1.3　-0.60%）
伊藤忠　9707（-56　-0.57%）
三菱商　3734（-29　-0.77%）
三井物　4563（-44　-0.96%）
武田　4466（+18　+0.40%）
第一三共　3335（-26　-0.77%）
信越化　4753（-83　-1.72%）
日立　4929（-81　-1.62%）
ソニーＧ　4172（-9　-0.22%）
三菱電　4752（-41　-0.86%）
ダイキン　19650（-350　-1.75%）
三菱重　4115（-42　-1.01%）
村田製　3329（-71　-2.09%）
東エレク　30200（-1300　-4.13%）
ＨＯＹＡ　23599（-296　-1.24%）
ＪＴ　5750（-20　-0.35%）
セブン＆アイ　2163（-7　-0.32%）
ファストリ　56052（-1068　-1.87%）
リクルート　8150（-162　-1.95%）
任天堂　11569（-161　-1.37%）
ソフトバンクＧ　17126（-769　-4.30%）
キーエンス（普通株）　55320（-1020　-1.81%）