日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3243（-17.0 -0.52%）
ホンダ 1607（+7 +0.44%）
三菱ＵＦＪ 2495（-4 -0.16%）
みずほＦＧ 5742（+21 +0.37%）
三井住友ＦＧ 4950（-23 -0.46%）
東京海上 5722（-43 -0.75%）
ＮＴＴ 156（+0.5 +0.32%）
ＫＤＤＩ 2673（-11 -0.41%）
ソフトバンク 216（-1.3 -0.60%）
伊藤忠 9707（-56 -0.57%）
三菱商 3734（-29 -0.77%）
三井物 4563（-44 -0.96%）
武田 4466（+18 +0.40%）
第一三共 3335（-26 -0.77%）
信越化 4753（-83 -1.72%）
日立 4929（-81 -1.62%）
ソニーＧ 4172（-9 -0.22%）
三菱電 4752（-41 -0.86%）
ダイキン 19650（-350 -1.75%）
三菱重 4115（-42 -1.01%）
村田製 3329（-71 -2.09%）
東エレク 30200（-1300 -4.13%）
ＨＯＹＡ 23599（-296 -1.24%）
ＪＴ 5750（-20 -0.35%）
セブン＆アイ 2163（-7 -0.32%）
ファストリ 56052（-1068 -1.87%）
リクルート 8150（-162 -1.95%）
任天堂 11569（-161 -1.37%）
ソフトバンクＧ 17126（-769 -4.30%）
キーエンス（普通株） 55320（-1020 -1.81%）
