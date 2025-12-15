【本日の見通し】ドル円は今週この後のイベントにらむ動き



今週は１６日に１１月の米雇用統計、１８日に米消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表が予定されている。雇用統計は非農業部門雇用者数のみ１０月分も合わせて公表される予定。１８日に英中銀、ＥＣＢ、１９日に日銀の金融政策発表も控えており、週の初めはやや様子見ムードとなりそう。ドル円は１５５円台から１５６円台半ばにかけてのレンジが中心となりそう。



日銀の利上げは織り込み済みで円高の流れは一服。もっとも上値では売りが出る流れとなりそう。米雇用統計と米CPIは結果次第で来年の利下げ見通しに変化をもたらす可能性。先週の米FOMCでメンバーの予想は来年１回の利下げを中央値としたが、市場は２回を織り込んでおり、乖離が生じている状況。こうした状況に指標の結果がどのように影響してくるのかが注目される。



ユーロドルは１．１７台中心とした推移が見込まれる。上下ともに大きな動意なく、落ち着いた動きとなりそう。



ユーロ円は１８３円ばさみでの推移か。やや堅調地合いも、ここからの上値追いには少し慎重となりそう。



ポンドドルは１．３３台を中心とした推移が見込まれる。英中銀は利下げがほぼ織り込まれている。サプライズはなさそうで、注目は投票の内訳となりそう。９名中何名が据え置き主張に回るかで今後の利下げ期待に影響が出てくる。



ポンド円は２０８円台を中心とした推移が見込まれる。しっかりの展開が続くが、２０９円超えのポンド買いには慎重。



MINKABUPRESS 山岡



外部サイト