東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値155.81　高値156.13　安値155.45

156.82　ハイブレイク
156.48　抵抗2
156.14　抵抗1
155.80　ピボット
155.46　支持1
155.12　支持2
154.78　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1740　高値1.1750　安値1.1720

1.1783　ハイブレイク
1.1767　抵抗2
1.1753　抵抗1
1.1737　ピボット
1.1723　支持1
1.1707　支持2
1.1693　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3371　高値1.3400　安値1.3342

1.3458　ハイブレイク
1.3429　抵抗2
1.3400　抵抗1
1.3371　ピボット
1.3342　支持1
1.3313　支持2
1.3284　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7958　高値0.7965　安値0.7942

0.7991　ハイブレイク
0.7978　抵抗2
0.7968　抵抗1
0.7955　ピボット
0.7945　支持1
0.7932　支持2
0.7922　ローブレイク