東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値155.81 高値156.13 安値155.45
156.82 ハイブレイク
156.48 抵抗2
156.14 抵抗1
155.80 ピボット
155.46 支持1
155.12 支持2
154.78 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1740 高値1.1750 安値1.1720
1.1783 ハイブレイク
1.1767 抵抗2
1.1753 抵抗1
1.1737 ピボット
1.1723 支持1
1.1707 支持2
1.1693 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3371 高値1.3400 安値1.3342
1.3458 ハイブレイク
1.3429 抵抗2
1.3400 抵抗1
1.3371 ピボット
1.3342 支持1
1.3313 支持2
1.3284 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7958 高値0.7965 安値0.7942
0.7991 ハイブレイク
0.7978 抵抗2
0.7968 抵抗1
0.7955 ピボット
0.7945 支持1
0.7932 支持2
0.7922 ローブレイク
