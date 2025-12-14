「糖尿病性腎症」最悪の場合は人工透析… 診断基準について医師が解説!

糖尿病性腎症は、糖尿病の3大合併症のひとつで、腎臓の機能が低下する病気です。悪化すると腎不全や人工透析が必要になることもあります。初期には自覚症状がほとんどないため、早期発見には尿検査や血液検査が欠かせません。今回は、糖尿病性腎症の診断方法について、徳井内科クリニックの徳井先生に伺いました。

監修医師：

徳井 幹也（徳井内科クリニック）

慶應義塾大学医学部卒業。その後、慶應義塾大学腎臓・内分泌・代謝内科助手、東京大学医学部疾患遺伝子講座研究生、横浜市立市民病院内科副医長を経て現職。

編集部

糖尿病性腎症について教えてください。

徳井先生

糖尿病性腎症は、糖尿病による3大合併症の1つです。腎臓の機能が衰え、悪化すると、腎不全に移行したり、人工透析が必要になったりします。

編集部

糖尿病性腎症は、どのように診断されるのですか？

徳井先生

糖尿病性腎症は、初期の場合ほとんど無症状なので、糖尿病と診断されたら定期的に尿検査や血液検査をおこないます。尿検査では「アルブミン尿」や「尿タンパク」などの項目を調べます。これらの成分は体に必要なもので、本来あまり尿中に排泄されないのですが、糖尿病性腎症になると尿中に漏れ出てしまいます。そのため、これらの数値が高くなることで、糖尿病性腎症を見つけることができます。

編集部

一方、血液検査ではどのような項目を調べるのですか？

徳井先生

主に糸球体のろ過量（GFR）を調べます。腎機能が低下するということは、例えるならフィルターに目づまりが起きるようなものです。その結果、腎臓がろ過できる血液の流量が減少します。糸球体のろ過量がどれだけ減少しているかを調べることで、腎機能の低下の度合いがわかるのです。

編集部

どんな項目をみるのですか？

徳井先生

具体的には、血清クレアチニンという項目を調べて、推算糸球体ろ過量（eGFR）を算定します。

※この記事はメディカルドックにて【「糖尿病性腎症」の診断基準はご存じですか? 症状･原因･予防法も医師が解説!】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。