スヌーピーとチャーリー・ブラウンをジャガードニットで表現！「HOUSTON」の別注セーターがかわいい！
アメカジ＆ミリタリーブランド「HOUSTON(ヒューストン)」から、「PEANUTS(ピーナッツ)」別注の「モヘアウールセーター」(各1万7380円)が登場。おなじみの定番デザインをニットで表現した、懐かしくもあり、新鮮さもある、この時季にぴったりなアイテムだ。
【写真】「HOUSTON」が手掛けるスヌーピーデザインのニット
フロントにはキャラクター、バックにはそのキャラの名言があしらわれた、ヴィンテージスウェットを思わせるアートワークが、ジャガード織りのニットで表現されているのが最大の特徴。ふわふわと柔らかな風合いのモヘアウール混で、温かみのあるムードに仕上がっている。
バリエーションはスヌーピーとチャーリー・ブラウンの2種類。スヌーピーはサックス、イエロー、グレー、ブラック、チャーリー・ブラウンはブラック、サーモン、オフホワイト、ミントと4種類のカラーバリエーションがある。サイズもS、M、L、XL、XXLと豊富で、性別を問わず着られる。もちろん、カップルや友だちとリンクコーデを楽しむのも◎。
スウェット感覚で取り入れられ、カジュアルになりすぎないから重宝間違いなし！トレンドに左右されない定番のデザインなので、長く愛用できるはず。
「HOUSTON」の「PEANUTS」別注アイテムが気になる！という人は、「charadinate(キャラディネート)」で詳細をチェックして。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
