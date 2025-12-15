31歳コンサルタント男性が、何度もデートしてきた34歳美女に自分の過去を告白、浮気性でバツイチだったことが明らかとなった。

【映像】サウナでも…浮気しまくるイケメン男性（絶句する美女も）

ABEMA『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。2年ぶり、5シーズン目となる『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』には6組のカップル、男女計12名が参加。シーズン最長の20日間の共同生活を行う。スタジオ見届け人は陣内智則、前田敦子、藤田ニコルの3名。

ある日の夜タカマサ（30歳／コンサルタント）は、共同生活で距離を縮めてきたサヤカ（34歳／フィットネストレーナー）に、自身の過去を打ち明けた。バツイチ、そして浮気性。惹かれつつあったタカマサからこれらの言葉を告げられ、サヤカは思わず絶句した。サヤカはこれまで交際してきた男性に毎回浮気され、破局。婚約者にも裏切られた辛い過去を持つ。サヤカは前回のデートで、タカマサにこれらのことを伝えていたが、その時点で彼からは何の話もなかった。それだけに今回のタカマサの告白は、サヤカの心を大いに混乱させた。いっぽう、いつも自信にあふれていたタカマサも、このときは終始気まずそうにオドオドしていた。

浮気性だと打ち明けたタカマサに、サヤカは「もし次の恋愛に進むとしたら、どうやって相手を大切にしていきたいと思っているの？」と質問。タカマサが「すごい月並みな言葉になるけど、もう不安にさせない」と答えると、サヤカは「それできるの？」と不信感をあらわに。MC陣も「信じられない」とサヤカに共感し、スタジオに爆笑が起こった。

タカマサの決意表明をバッサリ切り捨てながらも、サヤカは「隠すこともできたと思う。ちゃんと言葉にして自分はこういう人間だって伝えてくれて、ありがとう」と感謝。するとタカマサは「これだけは信じてほしい」と切り出し、「俺は今回マジで参加して良かったと思っている。サヤカにも会えたし、そういうこと（浮気）をされる気持ちも、結構ガチで感じた。もう（浮気）やめる」と宣言。スタジオからは「本当？」とツッコミが飛んだ。

その後のインタビューでサヤカは「すごい裏切られた気持ちに近い」と苦しい胸中を吐露。さらに「色々ぐちゃぐちゃです。ダイシロウのこともまだ消化しきれてなくて、タカマサくんも衝撃的で、感情がいっぱいいっぱいですね」と動揺を隠せない様子だった。

ここまでのVTRを受け、スタジオの藤田は「面白いよ〜」と感想を口にしつつ、すべてを正直に打ち明けたタカマサを「すごいと思う」と称賛。陣内は「そういうことがあったんだよ、でも今度からは違う僕を見てよっていう意味で言ったと思うよ？」とタカマサの心理を分析し、「そういう気持ちわかりますか？」と聞かれると「めちゃくちゃわかるわ」と言葉に力を込めていた。