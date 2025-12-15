「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１４日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会が行われ、エンセン井上が「本物の不良」と危惧した“北九州最強の喧嘩師”の誠と、浪速の成金ＴｉｋＴｏｋｅｒ、傾奇者が対戦し、判定３−０で勝利した。

延長なし１回決着ルール。意外にもゴングから慎重な戦いとなり、間合いを計りながらの膠着した状態が続いた。終盤に誠が前に出て決定機がなく終わりを迎え、会場は騒然となった。

誠は「しょっぱい試合になった。こんな試合でいえることないんですけど、もしよかったら来年福岡大会よろしくお願いします。盛り上げるんで」と、不完全燃焼を滲ませつつ、決めゼリフの「人舐めんなよ、コラッ」で締めくくった。

前日会見ではフェイスオフでは誠が詰め寄る中で、傾奇者が早めに視線を外して着席。誠は「やっとこの日がきた。明日やるだけ」静かに意気込み、傾奇者は「まあまあ僕も知名度ある人としかやらんと思ってたけど、こいつとだったらやってもええかなと。久しぶりにワクワクしているな」と全身で６０００万円だというコーディネートをぎらつかせながら、力を込めた。一発でも手を出したら「試合せん」という傾奇者に誠のフラストレーションは爆発寸前。「試合だけで終わったらいいけどのう」と不敵に予告していた。