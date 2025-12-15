『ばけばけ』錦織のモデル「西田」は“八雲の妻”の存在を無視し続けた？セツと八雲と西田の奇妙な“三角関係”旅行

2025年度後期の NHK 朝ドラのモデルとなった小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）と妻・セツ。いったいどのような人物で、どのような暮らしぶりだったのだろうか。『小泉八雲とその妻セツ 古き良き「日本の面影」を世界に届けた夫婦の物語』（KADOKAWA）の著者である作家の青山誠さんが考察する。



文・写真＝青山誠

「女中と主人」から「夫と妻」へ

セツが女中として働くようになり約半年が過ぎた明治24年（1891）6月、ハーンは松江城北側の塩見縄手にある武家屋敷を借りて引っ越した。宍道湖畔の借家と比べて、建物は大きく立派で庭も広い。暮らすだけなら宍道湖畔の狭い借家でも十分だった。が、妻を娶って一家を構えるには狭い…この頃になると、ふたりの関係はもう「女中と主人」から「夫と妻」に進化している。

引っ越しを契機に新しく女中をひとり雇い入れた。セツが新人女中にあれこれ指図する様は、誰の目にも「この家の奥様」と映る。

実際、ふたりはお互いを“妻・夫”と認識し、唯一の伴侶であり生涯を一緒に過ごす決心をしている。しかし、正式に結婚していない内縁関係で、世間もまだ“妾”としか見ていない。

ハーンのことを最もよく知る松江中学校の西田教頭（吉沢亮さん演じる錦織友一のモデル）も、この時点ではまだそう思っている。

セツが女中に雇われたのは富田旅館の女将のツテであり、彼はまったく関与していない。西田が生前に書き残した『西田千太郎日記』にも、セツに関する記述はほとんどない。いないものとして扱っている。西田は頻繁にハーン宅を訪問していたから、セツにもしょっちゅう会っているはずなのに…。情に厚いこの男らしくない、その冷淡な態度には違和感がある。

あるいは、西田はセツの存在に困り果てていたのかも？

セツの実家は正規の武士として認められる士分。一方の西田家は武家に奉公する小間使いの足軽。正規の武士とは認められず、維新以前は歴然とした身分格差があった。その感覚が染みついている。

雲の上の存在だった士分のお嬢様がいまは「羅紗緬（ラシャメン）」と蔑まれる外国人の妾。優しく情に厚い男だけに、なおのこと相手の心情を慮って対応に苦慮してしまう。どう接すればいいのかわからない。ならば、「いっそ、いないモノとして扱おう」と、いうことにしたのでは？だけど、そんな西田も認識を変えざるをえない出来事が起きた。

同年７月26日、中学校が夏休みになると、ハーンと西田は出雲大社から近い稲佐の浜へ海水浴にでかけた。海辺の旅館に逗留して数日を過ごし、その後も1カ月ほどかけて山陰各地を2人で旅する計画だった。ホントに仲がいい。

しかし、７月28日には旅の計画が大きく変更されることに…。

ハーンと西田の二人旅。のはずが…

この日、ハーンと西田が海水浴を終えて旅館に戻ってくると、

「アナター！」

2階の客室からセツの声が聞こえてくる。

この前日に「すぐ来てくれ」というハーンからの手紙が届き、急いでやって来たのだった。「アナタ」という呼び方は、堂々と夫婦としてふるまっている。その声を耳にしたハーンもドッキリときめいたと、この話を聞いた息子の一雄が後に証言している。西田もまたその声を聞いているはず。さて、彼はそれについてどう思ったか？

この日の『西田千太郎日記』には、「ヘルン氏ト大社ニ参拝シ、千家氏ニ名刺ヲ残シテ帰ル。千家氏ニ楽山焼ノ徳利及盃各一対贈ル」

と、だけある。

セツを呼び寄せたのはハーンの独断か、西田にも事前の相談はあったのか？そのあたりもまったく謎だ。

日記を見るかぎり、あいかわらずセツのことは無視している。そこから察するに、西田はまだ彼女をただの妾としてしか思っておらず、「妾を呼ぶなんて、約束が違う。親友とふたり、誰に気を使うことのない気楽な旅のはずだったのに」…と、相談もなく面倒臭い女を呼ばれて、煩わしく思っていたのかも。

ハーン一行はこの日、稲佐の浜から出雲大社門前町に宿を移している。海水浴の予定を急遽切りあげて、ここから当初に計画していた旅行スケジュールは大きく変更されてゆく。はたしてハーンの目的は何なのか?

ちなみに、ハーンは以前にも出雲大社を訪れている。これも西田の尽力によるもの。この時、外国人に許された初の昇殿参拝をし、千家宮司にも会ってお互いに好印象を抱いたようだった。

この日、ハーンは大社再訪の感慨に耽りながら参道の玉砂利を踏み締め社務所に名刺を置いて訪問を告げている。

翌７月29日には大社宮司の千家氏に招かれて饗応を受けたのだが…饗応の席で「ヘルン氏ト共ニ千家ニ招カレ、古書画ヲ観、非常ニ鄭重ナル饗応ヲ受ケ、夜半ヲ過ギテ帰ル。ヘルン氏大酔。」（『西田千太郎日記』）と、夜遅くまで盛りあがり、ハーンには珍しくハメをはずして泥酔したようだ。何か嬉しいことがあったのだろうか？

ハーンが泥酔した理由は？

この後、しばらく出雲大社門前町に滞在して地元の夏祭を見物した。そして、8月4日には「千家氏ニ招カレ、天神祭ニ参拝シ、豊年踊、盆踊リ観ル。帰ルトキ二時。」（『西田千太郎日記』）。

千家宮司の屋敷を再訪するのだが、この時にはセツも同行し、その後に大社境内で催された天神祭や豊年踊りにも参列した。“妾”が一緒に宮司の屋敷に入り、催しの招待席に堂々と座れるものか？あきらかに“正妻”として遇されている。

おそらく千家宮司に招かれた７月29日の饗応の席で、ハーンはセツとの関係について打ち明けたのではないだろうか。妾ではなく妻であり、いずれ正式に結婚するつもりだ。と、千家宮司もそれを好意的に受けとめた。でなければ、セツが宮司の屋敷に招かれることもなかったはず。饗応の席でハーンが上機嫌になり泥酔した理由もそれか？

ハーンの日本語能力でそれを説明するのは難しい。通訳した西田もここに至ってすべてを理解したはず。

西田の扱いが雑過ぎないか!?

8月7日には島根半島西端の日御碕（ひのみさき）神社を参拝し、小野尊光宮司の接待を受けている。宮司の妻はセツの従姉妹だった。縁結びの出雲大社で“結婚式”、親族の宮司夫婦による接待の席が“結婚披露宴”。そんなふうにも考えられる。

そして、ここに至ってついに西田の心境にも変化が起きる。「ヘルン氏ト日御碕神社ニ詣ズ。舟中景色ヨシ。宮司小野氏（セツ氏ノ緑家）方ニ午飯ノ饗応ヲ受ク。」（『西田千太郎日記)』と、日記にセツの名前が現れた。いないものとして扱ってきたが、ついに、その存在を認知した。妾ではなく正妻であれば、苦慮することなく普通につきあえる。見て見ぬふりをする必要もなくなったということだろうか。

日御碕神社での“結婚披露宴”を終えた3日後の8月10日になると、一行は松江に帰っている。夏休みの1カ月間を予定していたハーンと西田のふたり旅はここで終わり。その3日後、8月13日にハーンとセツは伯耆（鳥取県西部）へ旅立っている。残りの夏休みはふたり水入らずで“新婚旅行”というわけ。一方、ハーンたちが新婚旅行にでかける前日の8月12日の西田の日記には、

「大阪ニ向ケ出発ス。」

と、このひと言だけが書いてある。

ちょっとスネてるような感じが、しないでもない。 夏休みはまだ2週間も残っている。暇を持て余し、仕方なく関西方面へのひとり旅に出かけたようだった。

ハーンの心変わりで旅行日程を変更して“結婚式”と“結婚披露宴”が催されることになり、のんびり旅を楽しむつもりだった西田も、それにつき合って奔走した。そのあげく、用済みになった彼を放置して、ふたりは新婚旅行にでかけ…。そういったふうに考えると、西田の扱いが雑過ぎて気の毒。彼も内心ではムカついていたのでは？

ちなみに、この後の彼の日記を見てもセツの名前はほとんど出てこない。以前のように彼女をないもの扱いはしてないが、それでもあまり絡みたくないといった感じも、見てとれたりする。

旧藩時代のわだかまりがまだ残っているのだろうか。それとも、夏休みの旅行計画が中止になったことや、彼に対するハーンの雑な扱いも、すべてセツがからんでいるだけに面白くなかったのだろうか？人格者の西田に限って、それはないとは思うのだけど…。

青山 誠（あおやま・まこと）

作家。近・現代史を中心に歴史エッセイやルポルタージュを手がける。