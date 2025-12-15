ºä¸ý¹§Â§¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö2025Ç¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë7¤Ä¤Î·ÐºÑ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡×
¥¯¥ÞÈï³²¤¬¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë³ÈÂç¤·¡¢¤½¤ì¤¬ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤ËÂ»¼º¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¿ôÇ¯Á°¤Ë¤ÏÍ½ÁÛ¤µ¤¨¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤¢¤é¤æ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÆü¡¹¡¢¹¿¿å¤Î¤è¤¦¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¯¤ë·ÐºÑ´ØÏ¢¥Ë¥å¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¤É¤ó¤ÊÁÀ¤¤¡¢¤É¤ó¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ä¡¼¥É¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä´Ã£¡¦¹ØÇã¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Îºä¸ý¹§Â§»á¤¬²òÀâ¡£ÆÀ°Õ¤Î¥Ç¡¼¥¿¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤ò¤â¤È¤Ë·ÐºÑ¤Îº£¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡£º£²ó¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Î7¤Ä¤Î·ÐºÑ¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£
2025Ç¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·ÐºÑ¾å¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ÇÆüËÜ¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡£7¤Ä¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤È´ØÀÇ¤À¤í¤¦¡£Ç¯½é¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ËÇ°×ÀÖ»ú¤ò¼è¤êÌá¤¹¤È¤·¤Æ¹ñ¤´¤È¤Ë¹â¤¤´ØÀÇÎ¨¤ò¤«¤±¤¿¡£Æ±ÌÁ¹ñ¤Ë¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡£Í¢½Ð»º¶È¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤Ï¼«Í³ËÇ°×»þÂå¤Î½ª¤ï¤ê¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£
¸½Âå¤Îº¿¹ñ¤«´Ø½ê¤«¡£À¾Â¦¤ÈÅìÂ¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Ø±ÄÆâ¤Ç¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤ò¹½ÃÛ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ÐºÑ¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯²½¤·¡¢¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤¬¾·¤¯¡Ö¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¡Ê½ÅÍ×¹ÛÊª¡ËÁèÃ¥Àï¡×¤¬À¸¤¸¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï½¾Íè°Ê¾å¤Ë¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤ÎÍ¢½Ðµö²Ä¤ò¸·Ì©²½¤·¡¢À¯¼£¤ÎÆ»¶ñ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡£
¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤ÎÀºÀ½»þ¤Ë¤ÏÊü¼ÍÀÊª¼Á¤¬½Ð¤ë¡£Îò»ËÅª¤ËÀè¿Ê¹ñ¤Ï¡¢²á¹ó¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¤ò¿·¶½¹ñ¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎµÕ½±¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤Ï¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥«¡¼¥É¡×¤Ç¤¤¤¨¤ÐÁèÃ¥Àï¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥¢¥«¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡Ù¤Ç¤¤¤¨¤Ðµ®½Å¥¢¥¤¥Æ¥à²½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÊÆ¹ñ¤â¸ý¤ò¤Ä¤°¤à¡£
ÍýÁÛ¤À¤±¤Ç¤Ï¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï£±ß°Â¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼À¯ºö¤ÎÅ¾´¹¤Ë¤â¿§Ç»¤¯¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
EU¤Ç¤Ï¡Ö¥°¥ê¡¼¥ó¥ê¥¢¥ê¥º¥à¡×¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£´Ä¶ÂÐºö¤â¤¤¤¤¤±¤É¥³¥¹¥ÈÉéÃ´¤Ï´ªÊÛ¤À¤è¡¢¤Ç¤¤ëÈÏ°Ï¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤è¡¢¤È¤¤¤¦ËÜ²»¡£Ã¦ÃºÁÇ¤«¤éÃ¦ÍýÁÛ¤Ø¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¿·³ã¸©¤äËÌ³¤Æ»¤Ç¤â¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤ÎºÆ²ÔÆ¯¤ËÆ°¤¤Ï¤¸¤á¤¿¡£ÅÅµ¤Âå¹âÆ¤òÁ°¤Ë¡¢À¯¼£²È¤ÏÍ¸¢¼Ô¤ÎÀ¸³è¶ì¤òÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
´÷ÌîÀ¶»ÖÏº¤Ï¼¤á¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ë¡Ö¥ì¥¹¥Ý¡¼¥ë¤¬½Å¤¿¤¹¤®¤¿¤ó¤À¤í¡×¤È²Î¤Ã¤¿¤¬¡¢À¯¼£²È¤â¥¹¡¼¥Ä¤ÎSDGs¥Ð¥Ã¥¸¤¬½Å¤¹¤®¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡£
¹ñÌ±¤Î¶«¤Ó¤Ï¤ÇÀÀ¯¼ºÇÔ¤È¥³¥áÁûÆ°¡¿¤ª¤³¤á·ôÇÛÉÛ¤Î±ê¾å¤«¤é¤âÌÀ¤é¤«¤À¡£¥³¥á¤¬¹â¤¹¤®¤ë¡£¡ÖÍß¤·¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢°Â¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤è¡£
¤½¤ì¤ËÀ¯¸¢¤¬Âå¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢ÆÍÁ³¤ËÀ¯ºö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄÀ¯¸¢¤Ç¤Ï¡¢»Ô¾ì¤Î¼ûµë¤Ë¤Þ¤«¤»¤Æ²Á³Ê¤Ï¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥á¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÏµöÍÆ¤·¡¢¸½¶â¤ÎµëÉÕ¤â¤ä¤á¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ·ÐÍ³¤Ç¤Î¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×ÇÛÉÛ¤ÇÊä½õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¿©Èñ¤¬ÂçÊÑ¡¢¤È¤¤¤¦¶«¤Ó¤Ï¥¥ß¥Ë¥Þ¥à²½¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È³×Ì¿¡Ê¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×Åù¡Ë¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£½µËö¤Ë¹Ù³°¤ÎÂç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¤¡¢¹âÉÑÅÙ¤ÇÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤ò°Â²Á¤ËÇã¤¤¤¿¤¤¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤è¤ê¤âÅ°ÄìÅª¤Ê¶áÊØ°Â¡Ê¶á¤¤¡¦ÊØÍø¡¦°Â¤¤¡Ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤âÀ¸Á¯¿©ÉÊ¤ä²Ã¹©¿©ÉÊ¡¢°ûÎÁ¤òÂ·¡Ê¤½¤í¡Ë¤¨¤ëÅ¹ÊÞ¤¬Â¿¤¯¡¢¤â¤Ï¤ä¡Ö½èÊýäµ¤â½Ð¤»¤Æ°åÌôÉÊ¤âÇã¤¨¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬¶á¤¤¡£
°ú¤¤³¤â¤ê»Ö¸þ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤Î¤¬¦¥¯¥Þ¤ÎÀ¸Â©°è³ÈÂç¡¢½Ã³²¥ê¥¹¥¯¤À¤í¤¦¡£·ÐºÑÂ»¼º¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¡£"¥ê¥¢¥ë¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹"¾õÂÖ¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Ç´Ñ¸÷¼ýÆþ¤¬·ã¸º¡£ÅìËÌÃÏÊý¤Ø¤Î°ÛÆ°¤ä½¢¿¦¤òí´í°¡Ê¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¡Ë¤¹¤ë¤Ò¤È¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
§¼÷»Ê¤Î¥·¥ã¥ê¤À¤±¾¦ÉÊ¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿"»ö·ï"¤â°õ¾ÝÅª¤À¡£¶ñ¤Ê¤·¥é¡¼¥á¥ó¡¢Èé¤À¤±¤ÎÆù¤Þ¤ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ê¤ãÁÇºà¤¬ÈþÌ£¡Ê¤ª¤¤¡Ë¤·¤¤¤Ã¤Æ¤Î¤Ï¤ï¤«¤ë¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÆüËÜ¤Î¥¸¥êÉÏ¡¢ÃüÍî¡Ê¤Á¤ç¤¦¤é¤¯¡Ë¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á§¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ï¡Ö¥µ¥Ê¥¨¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¡£¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¡¢·ÐºÑÉâÍÈ¤¿¤Î¤ó¤Þ¤¹¡£´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÈþ¤·¤¤¹ñ¡¢ÆüËÜ¡×¤Ë¤Ï¶ñ¤Ê¤·¼÷»Ê¤È¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ëÈþÅª¥»¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡£¹â¤¤ÃÍ¡Ê¥¿¥«¥¤¥Á¡Ë¤Ï¤Ê¤·¤Ç¡£
