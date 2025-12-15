【ハニーズのコート】が優秀！「軽くて着心地も◎」「お尻まですっぽり隠れる」だって！

クラシカルなファッションが注目を集めている今シーズン、新たに「アウター」を買うならきちんと感のある「きれいめコート」が正解かも。そこでおすすめしたいのが、【ハニーズ】でゲットできるテーラードコート。一点投入でトレンド感アップが狙えるだけではなく、ストレスフリーな着心地や体型カバーも叶いそうな優れもの。コスパの良さも実用性も備わったコートは、冬の一軍アウターになりそうです。

着心地◎ ふんわりシャギー素材の上品コート

【ハニーズ】「テーラードコート」\5,980（税込）

毛足の長いシャギー素材が冬ムードを盛り上げてくれるコート。今季のトレンドであるテーラードカラーが採用されており、羽織るだけでコーデの鮮度アップが狙えます。プチプラコーデを中心に投稿しているインフルエンサーの@__koko.oさんは、「軽くて着心地もよかった」と絶賛。大人可愛いチェック柄のほかに、上品な雰囲気が漂う無地のアイボリー・杢グレー・杢チャコールもラインナップ。

体型カバーが期待できるゆったりシルエット

@__koko.oさんによると「ヒップまですっぽり隠れる丈感」とのことで、体型カバーも担ってくれます。ミニ丈ボトムスと合わせれば、大人可愛い冬コーデが完成。甘くなりすぎないよう、足元はトレンドのロングブーツで引き締めて大人っぽく仕上げるのがポイント。

