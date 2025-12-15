アレックス・コールの投稿にまさかのジョーク

米大リーグ・ドジャースのアレックス・コール外野手が13日（日本時間14日）、自身のインスタグラムで家族写真を公開した。「美しい写真だ」「とても可愛らしい」と反響を呼ぶ一方、ともにワールドシリーズ制覇に貢献した“キケ”ことエンリケ・ヘルナンデス内野手がまさかのジョークを飛ばし、笑いを誘っている。

コールは湖畔で撮影された7枚の写真を投稿。「成長しつつある家族のための家族写真。こんな時間を噛みしめている」と記し、妊娠中の妻と息子との3ショットを公開した。ファンからは「美しい家族写真だ」「とても可愛らしい」「最高に素敵」といった声が寄せられたが、プライバシー保護のためか、息子の顔には四角いモザイクがかけられている。

これにキケが反応。「君の子どもは映画『マインクラフト』次回作のオーディションに出るべきだ」とコメントした。「マインクラフト」はブロックでできた世界で自由に冒険や建築などができるサンドボックス型ゲーム。コールの子どもにかけられたモザイクの形が、マインクラフトの“四角い世界”を想起させたようだ。

キケのジョークにコール自身も泣き笑いの絵文字で反応。米ファンからも「ハハハハ」といったコメントや泣き笑いの絵文字が多数寄せられた。



（THE ANSWER編集部）