女優でキックボクサーでもある宮原華音（29）が15日までに自身のインスタグラムを更新。“美腹筋”が際立つ黒ブラトップ＆水色パンツ姿を公開した。

「最近全然キックボクシング行けてないけど たまに行くと本当にヘロヘロ でもいい運動すぎてやめられない 短時間でたっぷり汗かけてスッキリするよー」とつづり、黒のブラトップ＆水色のトレーニングパンツ姿のショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「こんなにキレイでスポーツ万能の人が、仮面ライダーで悪役だったので分かりませんでした」「かっこいい」「可愛い綺麗」「スタイル良すぎ！」「素敵な腹筋」などの声が寄せられている。

宮原は、2017年に第5回ジャパンアクションアワードのベストアクション女優賞で優秀賞を受賞。テレビ朝日系の特撮ドラマ「仮面ライダーガッチャード」（日曜前9・00）に、冥黒の三姉妹の次女・クロトー役でレギュラー出演するなどしており、「チャームポイントは腹斜筋」と公言。

4月20日公開の「SHOGUN’S NINJAー将軍乃忍者ー」（関西テレビ/日本映画専門チャンネル）では、山田姫奈とダブル主演で風魔一族の末裔として“くのいち”アクションを披露している。

また、女優業の傍ら、23年4月には格闘技イベント「RISE」のリングでキックボクサーとしてデビューし、小学生の頃から続けている空手の実力を生かし1ラウンド39秒の衝撃KO勝ちを収めている。