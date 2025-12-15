バイオリンを弾く飼い主→聞いていた犬が…まさかの『文句が止まらない光景』がSNSで話題「ハモってて笑った」「わんわんおｗ」と106万表示
お家でバイオリンを弾く飼い主さん。ヴィヴァルディの『秋』を演奏していると…聞いたことがない声で文句を言い始めたというトイプードルさん。
まるで歌っているかのような、微笑ましい光景は記事執筆時点で106万回を超えて表示されており、4万件のいいねが寄せられることとなりました。
【動画：バイオリンを弾く飼い主→聞いていた犬が…まさかの『文句が止まらない光景』】
バイオリンを弾く飼い主→聞いていた犬が…
Xアカウント『@emmarinko』に投稿されたのは、トイプードル「エマ」ちゃんのお姿。
この日、飼い主さんはお家でバイオリンを弾かれていたのだそう。クッションに座り、寛ぎながらそれを聞いていたというエマちゃんがまさかの反応を見せたというのです。
ヴィヴァルディの『秋』を演奏し始めた瞬間…飼い主さんでも聞いたことがないという声で、文句を言い始めたというエマちゃん。
他の曲を演奏している時とは違うまさかのリアクションに飼い主さんも驚かれたのだとか。
『あおーん』と遠吠えをするかのように、止まらない文句。そのお姿は、まるでバイオリンに合わせて歌っているかのように見える程で、とても愛くるしいものだったといいます。
耳をピコピコと動かしながら、真剣な表情でお喋りするエマちゃんのお姿はまるでディズニーアニメーションの中から飛び出してきたキャラクターのようで多くの人々をほっこりと和ませることとなったのでした。
この投稿には「歌ってますね～」「バイオリン弾けるのすごい」「かわいい」「上手ですね」「音楽にあわせてハモッてる！」「真剣なの可愛い」など多くの絶賛コメントが寄せられています。
甘えん坊でお人形さんのような女の子♡
2023年10月10日生まれのエマちゃんは、お人形さんのような美貌と愛くるしい性格の持ち主。とっても甘えん坊で、遊んで欲しいとあざといポーズを見せてくれることもあるのだそう。
飼い主さんに溺愛されながら、幸せに暮らすエマちゃんのお姿は日々多くの人々にトイプードルの魅力や癒やしを発信し続けています。
