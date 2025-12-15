「制度は正しいのに崩壊した」――秦の滅亡が教える、改革成功の唯一の条件

【悩んだら歴史に相談せよ！】好評を博した『リーダーは日本史に学べ』（ダイヤモンド社）の著者で、歴史に精通した経営コンサルタントが、今度は舞台を世界へと広げた。新刊『リーダーは世界史に学べ』（ダイヤモンド社）では、チャーチル、ナポレオン、ガンディー、孔明、ダ・ヴィンチなど、世界史に名を刻む35人の言葉を手がかりに、現代のビジネスリーダーが身につけるべき「決断力」「洞察力」「育成力」「人間力」「健康力」と5つの力を磨く方法を解説。監修は、世界史研究の第一人者である東京大学・羽田 正名誉教授。最新の「グローバル・ヒストリー」の視点を踏まえ、従来の枠にとらわれないリーダー像を提示する。どのエピソードも数分で読める構成ながら、「正論が通じない相手への対応法」「部下の才能を見抜き、育てる術」「孤立したときに持つべき覚悟」など、現場で直面する課題に直結する解決策が満載。まるで歴史上の偉人たちが直接語りかけてくるかのような実用性と説得力にあふれた“リーダーのための知恵の宝庫”だ。

秦の統一を可能にした「法家の改革」

――血縁を断ち、国家をつくる

始皇帝（紀元前259〜210年）は、中国（秦）の初代皇帝。秦の王族として生まれたが、幼少期には敵国の人質となるなどの苦難も経験。秦王に即位した後、敵国から命を狙われながらも、次々と周辺の国を滅ぼし、紀元前221年には中国を統一して「皇帝」と称する。統一後は、皇帝が任命した官僚が各地方を統治する郡県制を導入するとともに、貨幣や計量単位の統一を進めるなど、当時としては驚異的なスピードで中央集権化を実現。こうした急速な中央集権化は地方の伝統的な秩序を破壊し、巨大な宮殿や始皇帝陵の建造のための民衆の負担はきわめて大きなものとなった。その結果、始皇帝の死後、各地で秦に対する反乱が相次ぎ、わずか4年後には秦王朝は滅亡。秦の統一以降、中国では皇帝を中心とした中央集権国家の体制が確立され、1912年に清朝が滅亡するまで約2100年にわたり続いていく。

歴史が示す「急すぎる改革」の罠

中国を初めて統一した秦は、強力な中央集権体制「郡県制」を一気に全国へ導入しました。しかし、この急速な改革は、各地の伝統的な氏族制度と真っ向から衝突し、強い反発を招きます。

その結果、秦は統一からわずか15年で滅亡してしまいました。

この歴史は、組織改革における“順序”の重要性を私たちに教えてくれます。つまり、「制度を変える前に、考え方を変えること」が不可欠だということです。

現代の組織に置き換えてみると

たとえば、組織においての人事評価や報酬制度を「個人の成果重視」から「チーム貢献重視」へと切り替える改革を考えてみましょう。

このような制度変更は、一見すると合理的です。組織内の協力関係を促し、全体の知見を共有させることで、持続的な成果を生み出すことが期待できます。

置き去りにされた「人の心」

制度だけが空回りする理由

しかし、もしその背景にある「個人主義の評価文化」が残ったまま制度だけが変更されればどうなるでしょうか？

・自分の成果が評価されない

・報酬が下がる

・不満が高まる

・優秀な人材が離れていく

つまり、「制度は正しくても、人の“頭の中”が変わっていなければ、抵抗が生まれ、組織は逆に揺らいでしまう」のです。

