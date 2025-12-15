「今日、何する？」「どこ行く？」「何食べる？」と思ったとき、開くと必ず答えが見つかる書籍、『旬のカレンダー』。1年12ヵ月、四季に合わせてそのとき「旬」の、食べ物、花、レジャー、家事、行事、そして神社参拝やお墓参りの作法……など、お金をかけなくても毎日を充実させるために知っておきたいことを400個以上も紹介しています。今回は、Dr.コパさんに追加で伺った日々の小さな開運法について紹介します。

家の運気は「床」を見ればわかる

年末の大掃除は進んでいますか？

運がいい人、お金持ちの人は、11月に掃除を始めていますから、もう終わりそう！という人も多いと思います。

しかし、まだまだこれから！という人は、いつも以上に床掃除を、念入りに行うとよいでしょう。

厄は、床に落ちます。

落ちた厄は、掃除されなければ地層のようにどんどん上積みされていき、外部からの幸運の気をシャットアウトしてしまいます。

そうして厄のたまった場所にいつづけては、自身の内側から発せられる幸運の気も閉じ込めてしまいます。

床の厄によって、その家のよい運気が作用しなくなるのです。

ですから、運がいい人、お金持ちの人の家で、床掃除はあまりしない。厄がたまっている、ということはありません。

せっかくお正月に年神さまがいらっしゃっても、汚れた床の家には幸運を授けてくれませんから、水拭き掃除をして、厄を根こそぎ取ることが大切ですよ！

