「モンスター男性」の口グセとは？

職場には、本人は気づかずとも、まわりに強いストレスを与える「モンスター社員」が存在します。

なかでも、リーダーや管理職というポジションに就いてしまった場合、チームの士気を壊すどころか、離職を引き起こす要因にもなりかねません。

今回は、「人の上に立たせてはいけない男性社員」の典型的な口グセを紹介します。

それは次のような一言です。

「昔はさぁ、俺が全部一人でやってたんだよ」

この発言の裏には、「お前らはまだまだ甘い」「俺のほうが経験も能力も上」といったマウンティングの意識が見え隠れしています。

部下からすると、過去の武勇伝を何度も繰り返されることで、現在の仕事に対するやる気が下がってしまいます。

実際には、過去のやり方が今に通用するとは限らず、「昔はこうだった」発言は、変化に対応できていないことの表れでもあります。

「教えなくてもわかるだろ？」

この発言も、モンスター男性にありがちな言葉です。育成を放棄し、責任を回避する姿勢が顕著です。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

教育は上司の重要な責務である。

時間をかけてでも、正しい判断軸を部下に伝え続けることが必要だ。

――『リーダーの仮面』より

つまり、「教えること」「判断軸を共有すること」を面倒くさがって避けるような上司は、リーダー失格なのです。

「で、お前はどうしたいの？」

この言葉自体は、一見すると部下の自主性を尊重するように見えます。

しかし、前提となる関係性が構築されていないままこのフレーズを繰り出すと、部下に「丸投げされた」と感じさせてしまうリスクがあります。

本当に部下を尊重するリーダーは、「今のあなたの判断軸はこの辺りにあると思うけど、自分としてはこう考える」と、自身の考えも明示します。

その上で部下に選択の余地を与えるのです。

自己評価が高すぎる人ほど、

モンスター化しやすい

モンスター男性の口グセには、過去の自慢・指導の放棄・責任の丸投げという特徴があります。

こうした発言を繰り返す人にチームを任せると、職場の空気はどんどん悪くなっていきます。

だからこそ、リーダーに求められるのは仮面をかぶること。

「自分がどう思うか」よりも、「チームのためにどう振る舞うか」を基準に行動を選ぶことです。

リーダーは仮面をかぶりましょう。

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。