実は「パフォーマンスを最大限に発揮している人」が当たり前にやっていることとは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「肩の力を抜く」という戦略

成果を出そうと意気込みすぎると、知らず知らずのうちに肩に力が入り、心身が緊張状態に陥ります。

その結果、思うように力を発揮できなくなることも少なくありません。

大切なのは、「肩の力を抜く」という戦略を持つことです。

これは怠けではなく、安定した成果を引き出す合理的な方法です。

力みがもたらす「弊害」

過度な力みは、思考や動作の柔軟性を奪います。

スポーツでも仕事でも「全力で頑張ろう」と意識するほど、体は硬直し、集中が途切れやすくなります。

力みは努力の質を下げる原因となるのです。

「肩の力を抜くこと」で得られる効果

肩の力を抜くと、体はリラックスし、自然な動きが可能になります。

心も同様に余裕を取り戻し、冷静な判断がしやすくなります。

必要な場面で集中できるのは、普段から力を抜く習慣を持っている人です。

実践のための「工夫」

肩の力を抜くためには、意識的にリセットする時間を持つことが有効です。

深呼吸をする、ストレッチをする、短時間目を閉じる。

こうした小さな行動が、緊張を和らげる効果を生みます。

普段から取り入れることで、自然と余裕が保てます。

「肩の力を抜く」ことは、成果を出すための戦略です。

力みを取り除き、自然体で取り組むことで、持っている力を最大限に発揮できます。

緊張を和らげ、淡々と積み重ねる姿勢。これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、肩の力を抜く戦略を持ち、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

