¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛËÌ³¤¤Î£²Ç¯À¸¼é¸î¿À¡¦ËÜÅÄÍªÀ²¤¬¼«¿È½é¤ÎÁ´¹ñ¤Ø¡Ö¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ìî¿´¤¬¡Ä¡×¡ÄÁª¼ê¸¢¥¡¼¥Þ¥óÆÃ½¸¢£Ç£Ë
¡¡£²£¸Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÊÅìµþ¤Û¤«¡Ë¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»¤«¤é¤ÏËÌ³¤¤¬£²Ç¯¤Ö¤ê£±£´ÅÙÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡££²£¹Æü¤Î£±²óÀï¡¦ÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀï¤¤¤Ø¡¢¥«¥®¤ò°®¤ëÁª¼ê¤ò¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï£Ç£ËËÜÅÄÍªÀ²¡£
¡¡º£½Õ¤«¤éÀµ¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿¡££³Ç¯À¸¼çÂÎ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤òÄ¥¤ë£²Ç¯À¸¤Ï£Í£Æ¹ñÊ¬ô£ÅÍ¤È£²¿Í¤Î¤ß¡£¡ÖÉé¤±¤¿¤é£³Ç¯À¸¤¬°úÂà¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¡¢ËÌ³¤¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¼«Ê¬¤¬¼é¤ë¤È¤¤¤¦ÀÕÇ¤¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£»î¹ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é³ØÇ¯¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¡Ê»Ø¼¨¤ò¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¶¯¤¤¼«³Ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È½é¤ÎÁ´¹ñÉñÂæ¤ËÎ×¤à¡£
¡¡¡Öº£Ç¯£±Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¡¢£±ÂÐ£±¤Ç¤Î¼ºÅÀ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢µçÃÏ¤Ç¤Î½¸ÃæÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡£Æ»Âç²ñ·è¾¡¤Î»¥ËÚÂçÃ«Àï¤Ç¤Ï£°¡½£°¤ÎÁ°È¾£²£±Ê¬¡¢Áê¼ê£Æ£×¤È¤Î£±ÂÐ£±¤Î¾ìÌÌ¤ÇÁ°¤Ë½Ð¤Æ¥»¡¼¥Ö¡£Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¡¢£±¡½£°¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡ÖÆ¬¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡¢Á°¤Ë½Ð¤Ê¤¤ã¤È¤¤¤¦»þ¤Ï½Ð¤Æ¡¢ÂÎ¤ËÅö¤Æ¤ë¤Î¤Ï¶¯¤ß¡×¡£ÂçÉñÂæ¤Ç¤âÀÑ¶ËÀ¤ò½Ð¤·¡¢¼ºÅÀ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¡£
¡¡ËÌ³¤¤¬Á°²ó¤ÎÁª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿£²Ç¯Á°¡¢Ãæ£³¤À¤Ã¤¿ËÜÅÄ¤ÏÆ»Âç²ñ·è¾¡¤ò¸½ÃÏ¤Ç´ÑÀï¤·¤¿¡£¡ÖÅ¥¤¯¤µ¤µ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤«¤é½Ð¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤ä¶¯¤µ¤¬¥°¥Ã¤È¤¤Æ¡£¤³¤³¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿¡×¡£Êú¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸ÄÌ¤ê¤Ë¡¢Îý½¬¤«¤éÁ´°÷¤¬ÂÎ¤òÄ¥¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤ò³ä¤é¤»¤Ê¤¤Àï¤¤¤Ç¤Ä¤«¤ó¤ÀÁ´¹ñÀÚÉä¡£¤½¤Î°ì°÷¤Ë²Ã¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò°Õµ¤¤Ë´¶¤¸¡¢º²¤Î£Ä£Æ¤òºÇ¸åÊý¤«¤é¸ÝÉñ¤¹¤ë¡£
¡¡£²£¹Æü¤Î£±²óÀï¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ê¤ÉÁ´¹ñ¶þ»Ø¤Î¶¯¹ë¡£ÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ºÝ¤Ï¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢µÈÀîÅ¯ÂÀ¥³¡¼¥Á¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤ÎÏÃ¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¶¯¤¤¹â¹»¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÎÎÉ¤µ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¡£º£¤Ï¤Ö¤ÃÅÝ¤·¤Æ¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ìî¿´¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡£²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Àï¤¤¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÁ´¹ñ¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£
¡Êº½ÅÄ¡¡½¨¿Í¡Ë