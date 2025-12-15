こんなに見せるの？ソラ、胸元ががっつり開いたランジェリー姿を公開！成熟した色気で魅了【PHOTO】

ガールズグループMAMAMOOのメンバー、ソラが大胆な衣装姿を公開した。

【写真】ソラ、モノキニ姿で妖艶な肌見せ

去る12月13日、ソラは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「ミュージカル『SUGAR』ついに初公演開幕。たくさんの方が面白いと言ってくださりありがたい限りです。『SUGAR』観に来てください！！！」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ソラが出演中のミュージカル『SUGAR』の舞台裏を捉えたものである。同公演は、韓電アートセンターで12月12日から2026年2月22日まで開催中だ。

（写真＝ソラInstagram）

写真のなかのソラは、黒色のランジェリーに革ジャケットを羽織り、成熟した魅力を披露している。ほかにも、金髪のウィッグを被った写真では、白いストラップ衣装を着て、また違った美しさを見せている。

投稿を目にしたファンからは、「今日すごく美しく、舞台もとても面白かったです」「ホットすぎる」「あらまあらま」といった反応が寄せられていた。

なお、ソラはミュージカル『SUGAR』で魅力的なボーカリスト、シュガー役として活躍中だ。