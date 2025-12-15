「keep me posted」の意味は？仕事でも日常でも使える便利フレーズ！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「keep me posted」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
ヒントは、仕事でも日常でも使える便利フレーズです。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「進捗があったら教えてね」「なにか変わったら連絡してね」でした！
「今すぐ詳しく教えて」というよりも、「これから先に変化があったら、その都度お知らせしてほしい」というニュアンスがあります。
「Let me know」よりも、「Keep me posted」のほうが、進行中の状況について継続的に知らせてほしいというニュアンスが強いのがポイントですよ。
「Keep me posted on how your date goes.」
（デートどうだったか、あとで教えてね）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部