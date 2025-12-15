きのう深夜と今朝早くに北陸地方で地震がありました。石川県志賀町で最大震度4を観測し、県内では、富山市、氷見市、小矢部市で最大震度2を観測しました。この地震による津波の影響はともにありません。



気象庁によりますと、きのう午後11時26分ごろ、石川県志賀町で震度4の地震がありました。



震源は能登半島沖で、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.9と推定されます。





この地震により、県内では、富山市で震度2、高岡市伏木と魚津市で震度1を観測しました。また、きょう午前4時3分ごろにも能登半島沖を震源地とする地震があり、志賀町などで震度3を観測しています。震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模を示すマグニチュードは4.7と推定されています。県内では、氷見市と小矢部市で震度2を観測しました。北陸電力は、石川県志賀町にある志賀原子力発電所について、1号機、2号機ともに異常はないと発表しました。外部電源は確保されていて、所内の電源系統にも異常はなく、モニタリングポストの数値にも変化はないとしています。県庁危機管理課によりますと、この地震に伴う被害の情報は入っていないということです。JR、あいの風とやま鉄道、富山地方鉄道、万葉線など交通機関も平常通り運行されています。