旅先で食べたい「愛媛県のご当地グルメ」ランキング！ 2位「じゃこ天」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
旅先で思わず心が躍るのが、そこでしか味わえない“ご当地グルメ”との出会いです。地元の人々に親しまれてきた味や、旅の途中で出会う特別な一皿は、旅の楽しさを一層高めてくれます。ひと口食べれば、その地域の雰囲気がふっと伝わってくるのも魅力のひとつ。では、人々が旅先でぜひ味わいたいと選んだ料理とはどんなものなのでしょうか。
All About ニュース編集部では、2025年12月2日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、ご当地グルメに関するアンケートを実施しました。その中から、旅先で食べたい「愛媛県のご当地グルメ」ランキングの結果をご紹介します。
※回答者からのコメントは原文ママです
2位：じゃこ天／47票愛媛県の2位は、特に宇和島や八幡浜などの南予地方の名物「じゃこ天」です。水揚げされたばかりの新鮮なホタルジャコ（ハランボ）などの小魚を骨や皮ごとすり身にし、油で揚げた練り物。魚の旨味と独特の歯ごたえが特徴で、そのまま食べるのはもちろん、うどんの具材やお酒の肴としても親しまれています。栄養価も高く、地元では日常的に食べられているソウルフードの一つです。
回答者からは「小魚をすり身にして揚げた練り物で、とても美味しいからです」（60代女性／愛知県）、「魚のすり身を天ぷらにした名物。 表面カリッ、中はふわっとして旨みたっぷり。 焼いて食べるとさらに最高」（50代男性／神奈川県）、「愛媛出身の友人から美味しいと聞いて気になっている」（20代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：鯛めし／119票愛媛県の「鯛めし」は、地域によって二つの異なるスタイルがあるのが特徴です。松山を中心とした中予・東予地方の「炊き込みご飯型」は、鯛と米を一緒に炊き込むスタイル。一方、宇和島を中心とした南予地方の「宇和島鯛めし」は、鯛の刺身をタレと生卵に絡め、ご飯にかけて食べる「ひつまぶし型」のスタイルです。瀬戸内海の豊かな漁場で獲れる新鮮な鯛の旨味を最大限に活かしたこの料理は、愛媛観光の食事の目玉となっています。
回答者からは「松山風の鯛めしが好きなので現地で食べたいです」（30代男性／奈良県）、「鯛めしは愛媛を代表する料理で、旅行でぜひ食べたい一品です。瀬戸内海でとれる鯛は新鮮で甘みがあり、現地で食べると味が格別に感じられます。松山風の炊き込みと、宇和島風の生の鯛をタレと卵で食べるタイプがあり、地域ごとの違いを楽しめるのも魅力です。シンプルだけど特別感があり、愛媛らしさを一番わかりやすく味わえる料理として選びました」（20代女性／埼玉県）、「新鮮でとれたての現地の鯛めしは美味しそうだからです」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
(文:坂上 恵)