「必要な敗戦だったんじゃないかな。結果論ですけどね」本田圭佑がブラジルW杯をそう振り返ったワケ。柿谷曜一朗の引退試合で「既に現れている」
2014年のブラジルW杯――。アルベルト・ザッケローニ監督のもと、本田圭佑、香川真司、内田篤人、岡崎慎司、柿谷曜一朗ら個性豊かなタレントを揃え、「史上最強」とも称された日本代表だが、１勝もできず。１分２敗、グループステージ最下位で、大会を去ることとなった。
今となっては、あまりに悔しいその経験を、教訓としてどうプラスに作用させていくかが肝要だ。
12月14日に柿谷の引退試合に出場した本田は、柿谷と共に臨んだブラジルのW杯を振り返るなかで、「結果は出なかったので、それをどういう思い出として語るかって部分はあるんですけど...」と前置きした上で、次のような考えを示した。
「今日も彼（柿谷）自身も言ってましたけど、やっぱり、上手くいかなかった時も次にどう活かすかだと思いますし、ブラジルでの経験が曜一朗にとって良いものになればいいなと。それは多分もう既に、彼の性格や、こういう引退試合を行なうこと自体に現れていると思います。社会人として彼が今後輝いていく上で、ブラジルワールドカップは、僕自身も僕以外の選手にとっても必要な敗戦だったんじゃないかなと思っています。結果論ですけどね」
ブラジルW杯戦士たちは、敗戦を力に変えて今を生きている。それは優勝に手が届かなかった、全ての大会に当てはまることだ。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
