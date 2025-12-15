¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¡¡¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡È»×¤¤½Ð¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡É¤Ë¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¤À¡Á¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×
¡¡TBS¤Î¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê40¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÃÏ¸µ¡¦ÂçÊ¬¤Î¡È»×¤¤½Ð¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¡¡Ê3¡Ë¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¡£¤º¤Ã¤È¤³¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬¹¥¤¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤¬¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È°ÆÆâ¤µ¤ì¤¿ÀÊ¤¬¡¢ÀÎ¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ë¥´¥Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢2ÂÎÊú¤¨¤Æ¹Ô¤Ã¤¿»þ¤ÈÆ±¤¸ÀÊ¡¡ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃíÊ¸¤«¤é¤ª²ñ·×¤Þ¤Ç¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ç¤¤¿¤³¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤é¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¹¬¤»¤ÊÏÃ¤·¤Î¡È¤ª¿þÊ¬¤±¡É¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¤Ï¶å½£¿Í¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡×¡Ö¤ªµ¢¤ê¡ª¡¡¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¡¡¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¤À¡Á¡×¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡¢¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£