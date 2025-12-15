昨夏の甲子園に出場した白樺学園の主力が、関東の強豪大学に進学する。野手としても活躍した冨沢悠斗投手（３年）は、１１月の明治神宮大会８強の神奈川大に合格。中学時代のチームメートで、ロッテドラフト１位の健大高崎・石垣元気投手（３年）に負けじと、投手で４年後のプロ入りを目指す。

一歩、二歩先を行く豪腕に追いつくために、冨沢は生まれ育った北の大地を離れる。神奈川大学野球リーグの名門に進学が決まり、「やっとスタートラインに立てた。ここからが勝負」と気を引き締めた。

高校入学後、１、２年時は野手がメインだったが、昨秋の地区予選敗退後から中学以来となる投手の練習を開始。身長１８３センチから繰り出す最速１４０キロ超の直球を武器に投手陣を支えた。しかし、今夏の北北海道大会。３―４で惜敗した決勝の旭川志峯戦で４回から２番手で登板するも、２回０／３を１失点で降板した。持ち味の制球が乱れて４四死球。２年連続の甲子園出場を逃し、悔いが残るマウンドとなった。

１０月のドラフト会議では、洞爺湖シニアでチームメートだった石垣が指名を受けた。中学時代は実力差がほとんどなかったという２人。かつての球友が３年後にドラ１投手になる瞬間をネット中継で見届けた。「周りは『すごいな』という気持ちで見ていたけど、自分は悔しい思いが強かった。追いつけるように頑張りたい」。大学では投手に専念する。４年後、石垣が待つ舞台にたどりつくために歩みを進めていく。

（島山 知房）