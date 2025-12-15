北日本は荒れた天気。今日15日午前6時までに、網走市で22.0メートルの最大風速を観測するなど非常に強い風の吹いている所があります。午前をピークに暴風に警戒が必要で、暴風雪や大雪となる所もあるでしょう。

北海道と東北で非常に強い風 交通の乱れに警戒を

低気圧が北海道の東で発達しています。

今日15日午前6時までの最大風速は、釧路市で20.8m/s、網走市で22.0m/s、秋田空港で20.5m/s(12月1位の値を更新)と、何かにつかまらないと立っていられないほど非常に強い風の吹いた所があります。

また、北海道では東部を中心に雪も強まっています。遠軽町で6時間降雪量(午前6時まで)が44センチに達するなど、所々で12月1位の値を更新している状況です。





北海道と東北では、今日の午前をピークに、夕方にかけても大荒れの天気で、暴風や大雪、暴風雪などによる交通の乱れが拡大する恐れがあります。また、北陸でも風が強く、沿岸の海域は夕方にかけて大しけの状態が続くでしょう。

予想される 風・波・雪

北海道と東北、そして北陸では荒れた天気が続くでしょう。

・今日15日に予想される最大風速(最大瞬間風速)

北海道:25メートル (35メートル)

東北: 23メートル (35メートル)

北陸: 20メートル (30メートル)

・今日15日に予想される波の高さ

北海道:7メートル

東北:6メートル

北陸:6メートルでうねりを伴う

・予想される降雪量

北海道:40センチ(明日16日6時までの24時間:多い所)

となっています。



暴風や暴風雪、高波、大雪に、警戒が必要です。