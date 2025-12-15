【日本】

日銀短観（2025年 第4四半期）08:50

予想 16.0 前回 14.0（大企業製造業・業況判断)

予想 13.0 前回 12.0（大企業製造業・先行き)

予想 35.0 前回 34.0（大企業非製造業・業況判断)

予想 28.0 前回 28.0（大企業非製造業・先行き)

予想 12.0% 前回 12.5%（大企業全産業・設備投資)



【英国】

ライトムーブ住宅価格（12月）09:01

予想 N/A 前回 -1.8%（前月比)

予想 N/A 前回 -0.5%（前年比)



【中国】

小売売上高（11月）11:00

予想 3.0% 前回 2.9%（前年比)

予想 4.3% 前回 4.3%（年初来・前年比)



鉱工業生産指数（11月）11:00

予想 5.0% 前回 4.9%（前年比)

予想 6.0% 前回 6.1%（年初来・前年比)



【ユーロ圏】

ユーロ圏鉱工業生産指数（10月）19:00

予想 N/A 前回 0.2%（前月比)

予想 N/A 前回 1.2%（前年比)



【米国】

ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）22:30

予想 9.9 前回 18.7（ニューヨーク連銀製造業景気指数)



NAHB住宅市場指数（12月）16日00:00

予想 38.0 前回 38.0 （NAHB住宅市場指数)



【カナダ】

消費者物価指数（CPI）（11月）22:30

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.3% 前回 2.2%（前年比)



※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性

※予定は変更することがあります

