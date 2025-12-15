【日本】
日銀短観（2025年 第4四半期）08:50
予想　16.0　前回　14.0（大企業製造業・業況判断)
予想　13.0　前回　12.0（大企業製造業・先行き)
予想　35.0　前回　34.0（大企業非製造業・業況判断)　
予想　28.0　前回　28.0（大企業非製造業・先行き)　
予想　12.0%　前回　12.5%（大企業全産業・設備投資)

【英国】
ライトムーブ住宅価格（12月）09:01
予想　N/A　前回　-1.8%（前月比)　
予想　N/A　前回　-0.5%（前年比)

【中国】
小売売上高（11月）11:00
予想　3.0%　前回　2.9%（前年比)
予想　4.3%　前回　4.3%（年初来・前年比)

鉱工業生産指数（11月）11:00　
予想　5.0%　前回　4.9%（前年比)
予想　6.0%　前回　6.1%（年初来・前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（10月）19:00
予想　N/A　前回　0.2%（前月比)　
予想　N/A　前回　1.2%（前年比)

【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）22:30
予想　9.9　前回　18.7（ニューヨーク連銀製造業景気指数)

NAHB住宅市場指数（12月）16日00:00
予想　38.0 　前回　38.0 （NAHB住宅市場指数)

【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（11月）22:30
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)　
予想　2.3%　前回　2.2%（前年比)

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります