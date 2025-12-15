本日の予定【経済指標】
【日本】
日銀短観（2025年 第4四半期）08:50
予想 16.0 前回 14.0（大企業製造業・業況判断)
予想 13.0 前回 12.0（大企業製造業・先行き)
予想 35.0 前回 34.0（大企業非製造業・業況判断)
予想 28.0 前回 28.0（大企業非製造業・先行き)
予想 12.0% 前回 12.5%（大企業全産業・設備投資)
【英国】
ライトムーブ住宅価格（12月）09:01
予想 N/A 前回 -1.8%（前月比)
予想 N/A 前回 -0.5%（前年比)
【中国】
小売売上高（11月）11:00
予想 3.0% 前回 2.9%（前年比)
予想 4.3% 前回 4.3%（年初来・前年比)
鉱工業生産指数（11月）11:00
予想 5.0% 前回 4.9%（前年比)
予想 6.0% 前回 6.1%（年初来・前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏鉱工業生産指数（10月）19:00
予想 N/A 前回 0.2%（前月比)
予想 N/A 前回 1.2%（前年比)
【米国】
ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）22:30
予想 9.9 前回 18.7（ニューヨーク連銀製造業景気指数)
NAHB住宅市場指数（12月）16日00:00
予想 38.0 前回 38.0 （NAHB住宅市場指数)
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（11月）22:30
予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)
予想 2.3% 前回 2.2%（前年比)
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
