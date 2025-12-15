ÇðÌÚÍ³µª¡¡¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÇòÀãÉ±¡×¡©¡ª¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡ÖÈþ¿Í¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µAKB48¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÇðÌÚÍ³µª¡Ê34¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°áÁõ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°inÊ¡²¬¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¤¿ÇðÌÚ¡£13Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°áÁõ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Çò¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Î¥É¥ì¥¹¤ÇÈþ¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¡ª¶å½£¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤È¤³¤í¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¡ÍèÇ¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÌ¥ÎÏÅª¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èþ¿Í¡×¡ÖÂç¹¥¤¡×¡ÖÊ¡²¬¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¥³¥ì¤Ï²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÇòÀãÉ±¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£