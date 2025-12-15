2024年の人気1レースクイーンで「デカ盛りハンター」でもある水瀬琴音（28）が15日までに自身のインスタグラムを更新。「ブタケツ」の愛称で知られる2代目・日産ローレル（C130系）SGLとの2ショットを公開した。

「TOKYO AUTO SALON HONG KONG 2025 いよいよ最終日！はじまりますっ」とつづり、香港で11日から4日間の予定で開催されているイベント会場でのローレルSGLとの2ショットをアップ。

そして、東京オートサロン・イメージガールとして「これまでのライブステージでも本当にたくさんの応援ありがとうございました 現地の皆さんにも掛け声や大きな拍手で盛り上げていただけて、心から感謝しています」などとつづった。

ローレルSGLは、リヤフェンダーの盛り上がり、バンパーにテールランプが埋め込まれたことでボリューム感が増したトランクの形状、そのリアフォルムから「ブタケツ」と呼ばれている。

この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ素敵です」「めちゃくちゃ綺麗＆可愛い！＆お似合い」「ど迫力の車とチャーミング可愛いこっちゃん」「いい車にいい女 最高だねぇ」「超カワイイ」などの声が寄せられている。

水瀬は、1月11日に開催された、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気1を決める「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」の「デカ盛りハンターチーム」メンバーでもある。公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W61・H87。血液型O。趣味・特技はサウナ、食べ歩き、大食い。