今回は、やたらと自分の家に来ようとする図々しいママを、天然ママが撃退したエピソードを紹介します。

「今度はお宅に行きたいな〜」

「ママ友のAさんはかなり図々しい人です。またウチに来るたびに『お家ボロボロで、お化けが出そうだね』など失礼なことを言ってきます。なのに、しょっちゅう家に来ようとするんですよね……。

で、ある時Aさんに『来週もお邪魔していい？』と言われ、断りたくて仕方なかったんですが、うまく断れず……。すると隣にいた天然キャラのママ友のBさんが、『昨日あんなにお家の悪口言ってたのにお邪魔するの？』『さすがにそれはないんじゃない？』と言ってくれたんです。

さらに、BさんはAさんに『お宅はさぞ立派なんでしょうね〜』『今度はお宅に行きたいな〜』と笑顔で言うと、Aさんは黙り込み気まずそうに退散しました」（体験者：30代 女性・パート／回答時期：2024年8月）

▽ にしても、人の家の悪口を散々言っておきながら、「またお邪魔したい」なんて、図々しいにもほどがありますよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。