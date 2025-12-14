SHIROがソウルでポップアップ開催　韓国限定「スズラン」新作アイテムを先行発売

「シロ（SHIRO）」が、韓国・ソウル特別市内の「ザ・現代ソウル（THE HYUNDAI SEOUL）」でポップアップを12月17日まで開催している。

シロは、今年4月に韓国1号店を聖水（ソンス）にオープン。今月10日にはロッテワールドモール内に2号店を開店するなど、韓国国内での事業を拡大している。

今回のポップアップは、2号店と同じくDRAWERSの小倉寛之氏が設計を担当。資源を無駄にしない現地の人々の姿勢からインスピレーションを得て、「借りて返す、そして捨てない」をモットーとし、内装には、行き場をなくした木材や、型抜き後の鋼材、そして、残塗料の入った一斗缶など、韓国の街で発見した廃棄物を内装に取り入れた。

一方で、店内の一部には新しい資材も使用。運搬エネルギーの面での効率を考慮し、発光サイン新たに製作するなど、廃棄物ゼロを目指す中でも環境負荷などを総合的に判断し資材選びを行った。

また、ポップアップ開催に合わせ、韓国限定の香り「スズラン」から、新たに3つのアイテムが登場。ハンド美容液（55g 3万6000ウォン）と、ボディミスト（100mL 2万2000ウォン）、10mLサイズのオードパルファン（1万8000ウォン）をラインナップし、会場で先行販売する。なお、同3アイテムはポップアップ終了後、韓国内の店舗と、韓国国内の各種オンラインストアで取り扱うと。

■SHIRO ザ・現代ソウル ポップアップストア

期間：2025年12月11日（木）〜12月17日（水）

所在地：ソウル特別市永登浦区汝矣大路108 B2F

営業時間：月から木 10:30〜20:00、金から日 10:30〜20:30

