いつも自分を後回し。自己犠牲ばかりの恋が「報われない理由」
気づけば「私ばっかり頑張ってる…？」という恋が続いてしまう女性は少なくありません。
相手を優先して、自分の気持ちはいつも後回し。
一見すると献身的で素敵に見えるけれど、その恋がなぜか“報われない”理由があるんです。
男性にとって“都合のいい存在”になりやすいから
尽くすほど愛されるはず…と思いたい気持ちはよく分かります。
でも、無理をして相手に合わせ続けると、「何をしても受け入れてくれる人」と見られがち。
気づけば扱いが雑になったり、後回しにされやすくなったりと、関係のバランスが崩れやすくなります。
自分の本音を抑えることで、恋の温度差ができてしまうから
言いたいことを飲み込んだり、我慢することに慣れてしまうと、
“本当のあなた”が男性に伝わらないまま関係が進んでいきます。
その結果、相手だけが自由で、自分だけが疲れる恋に。
本音を伝えられない関係は、どれだけ頑張っても満たされにくいものです。
“尽くす＝愛”と勘違いすると、自己犠牲が当たり前になってしまう
男性に喜んでほしくて動いているのに、気づけば「してもらって当然」という空気に変わっていく…。
努力が報われないのは、尽くすほど男性がそれに慣れてしまうから。
恋は与えるだけ・我慢するだけでは続かず、お互いが歩み寄ってこそ育つものです。
少しだけ自分を大切にする気持ちを持つことで、恋のバランスは驚くほど変わっていきます。
あなたが笑顔でいられる恋こそ、本当に続ける価値のある恋ですよ。
