「なんで特別扱いなの？」男性が無意識に出してしまう“本命サイン”３つ
「え、なんで私だけこんなに優しいの？」
そんな“特別扱い”を感じる瞬間を見逃してはいけません。男性は好きな気持ちをストレートに言うのが苦手なタイプも多く、代わりに行動で気持ちを漏らすものだからです。そこで今回は、そんな男性が無意識に出してしまう“本命サイン”を紹介します。
あなたにだけ行動が細かくなる
本命の女性に対して、男性は“なぜか手が動く”もの。荷物を持ってくれる、寒くないか気にかけてくれる、席を譲ってくれる…。こうした細やかな気遣いが増えるのは分かりやすい本命サインです。
あなたのちょっとした変化に気づく
あなたの髪型や服装、表情の変化にすぐ反応してくれる男性は、あなたを日頃からよく見ています。興味がない相手の変化にはそもそも気づかないもの。小さな変化に「今日なんか雰囲気違う？」と言われるのは、特別視しているからこそです。
あなたの言葉をしっかり覚えている
以前話した内容を覚えてくれている男性は、本命度が高め。「好きって言ってたよね」と差し入れしてくれたり、「疲れてるって言ってたから」と気遣いをくれるのは、あなたへの興味と記憶力がセットで働いている証拠です。覚えてくれているのは、特別扱いされていると見て間違いありません。
男性の“本気”は、派手な言葉より行動に宿るもの。気になる男性の優しさや気遣いにそっと目を向けてみると、きっと恋が自然に動き始めますよ。
